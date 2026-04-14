Norte de Santander es un destino con una variada oferta para los viajeros. Se dice que en su territorio se puede disfrutar de variedad de climas que van desde los 30 grados centígrados de sus valles hasta los tres que se registran en sus páramos.

Así es el pueblo de Norte de Santander catalogado como la ‘cuna del café’ en Colombia

En su capital, Cúcuta, es posible recorrer parques emblemáticos como el Santander y disfrutar de su ambiente comercial y fronterizo. Muy cerca, en Villa del Rosario, está la Casa Natal de Santander y el templo histórico donde se desarrolló el Congreso de Cúcuta, un lugar clave en la historia de Colombia.

También destaca el municipio de Pamplona, conocido por su arquitectura colonial, su ambiente universitario y sus festividades religiosas. Lo anterior sin dejar de lado a la Playa de Belén, uno de los destinos imperdibles y más bonitos para conocer en esta región del país.

Playa de Belén es uno de los destinos más lindos para visitar en Colombia. Foto: Créditos: Alcaldía de La Playa de Belén / API

Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y es un destino en el que se pueden apreciar sus lindas y verdes montañas, que se combinan con una arquitectura colonial que lo consolidan como el “Pueblito más lindo de Norte de Santander”, título logrado en el año de 1995 en un concurso realizado por el departamento.

Sus encantos coloniales

Una de las particularidades de este municipio es que está compuesto por tres únicas calles: la del Comercio o Belén de Jesús, la del Medio y la de Atrás o de San Diego, según información del sitio web de la Red de Pueblos Patrimonio.

El municipio de Norte de Santander con nombre de ciudad española, un paraíso por descubrir a tres horas de Cúcuta

Tiene una gran uniformidad en las fachadas de sus viviendas, en las que se aprecian muros blancos en los que cuelgan macetas artesanales con flores, faroles e igual nomenclatura en cada una de ellas.

Cada una de sus casas exhibe tapia pisada, cubiertas en caña brava, tejas españolas, aleros protectores, zócalos pintados de rojo, puertas y ventanas en madera color marrón.

Área Natural Única Los Estoraques, uno de los principales atractivos de Playa de Belén. Foto: Créditos: Parques Nacionales Naturales de Colombia / API

Los Estoraques

Además de admirar su belleza colonial, uno de los principales atractivos de este pueblo nortesantandereano es el área única natural Los Estoraques, la cual se caracteriza por grandes esculturas naturales, labradas por el agua y el viento y endurecidas por el sol. A dichas formas, la sabiduría popular les ha dado diversos nombres como la cueva de Los Esqueletos, El Cáliz, El Barco, la ciudad perdida y el sendero de La Virgen.

Algunas de las formaciones y figuras que se pueden encontrar en esta área son: Paso de las Ánimas, la Cueva de la Gringa, La Chorrera y El Obispo.

Otro de los encantos de este destino es Los Aposentos, una montaña que permite realizar un recorrido colorido gracias a la variedad de flores, plantas e insectos que allí se aprecian. Desde allí se aprecian Los Estoraques en todo su esplendor.