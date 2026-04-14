Aerolínea Iberia suspende temporalmente sus vuelos a Cuba: estas son las razones

La aerolínea española Iberia suspendió por lo menos hasta noviembre sus vuelos a Cuba debido a “la situación” que atraviesa el país, marcada por problemas de abastecimiento en pleno bloqueo petrolero, y una caída de la demanda, informó este lunes un portavoz de la compañía.

“Lo hacemos por la situación que se está viviendo en Cuba”, explicó el portavoz, aludiendo a los “muchos problemas de abastecimiento” que ya obligaban a hacer una escala técnica en los vuelos de vuelta, y también a la “escasez de demanda” de viajes a la isla.

Cuba, que solía abastecerse de petróleo venezolano hasta el derrocamiento en enero de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos, es objeto desde entonces de un bloqueo petrolero por parte de la administración de Donald Trump.

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Así, desde febrero, todos los aviones de Iberia que despegan de Cuba se ven obligados a hacer “una escala técnica en Santo Domingo para repostar”, añadió el portavoz de la aerolínea.

Otras aerolíneas tomaron medidas similares, como Air France, que anunció en marzo la suspensión, al menos hasta mediados de junio, de sus vuelos a La Habana debido a la escasez de queroseno en la isla.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica y energética marcada por una elevada inflación, prolongados apagones y una escasez persistente de alimentos y medicinas.

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Iberia suspendió por lo menos hasta noviembre sus vuelos a Cuba debido a “la situación” que atraviesa el país. Foto: NurPhoto via Getty Images

Las autoridades atribuyen esta situación a los efectos combinados del endurecimiento del embargo estadounidense, la baja productividad de su economía y el colapso del turismo.

Cuba acusa a EE. UU. de “extorsionar” a la región para “asfixiar” la economía de la isla

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó este jueves al Gobierno de Estados Unidos de presionar y “extorsionar” a países de América Latina y el Caribe para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana, con el objetivo de “asfixiar” la economía de la isla.

Según explicó, esta estrategia busca debilitar una de las principales fuentes de ingresos de Cuba. En lo que va del año, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana pusieron fin a estos convenios, que durante más de 25 años permitieron el envío de médicos cubanos a esos territorios.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 cerca de 24.000 profesionales de la salud cubanos trabajaban en 56 países.

“El Gobierno de Estados Unidos persigue, presiona y extorsiona a otros gobiernos para poner fin a la presencia de brigadas médicas cubanas en diversos países, bajo pretextos mendaces”, afirmó Rodríguez en un mensaje publicado en X.

El canciller también señaló que Washington impulsa una campaña diplomática y mediática para cercar la economía cubana y reducir sus ingresos. “Los objetivos del Gobierno estadounidense buscan continuar cercando la economía cubana y asfixiar al pueblo de Cuba”, agregó.

Con información de AFP