MUNDO

Iberia amplía un mes más la cancelación de vuelos a Venezuela, tras advertencia de Donald Trump

Los controladores afirman que el espacio aéreo venezolano no está cerrado, pese a advertencia de EE. UU.

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 5:30 p. m.
Un Airbus A320-251N de Iberia se prepara para despegar en la pista del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid
Un Airbus A320-251N de Iberia se prepara para despegar en la pista del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid | Foto: NurPhoto via Getty Images

Iberia extenderá la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela un mes más, hasta el 31 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según confirmó este lunes, 1 de diciembre.

La intención de la aerolínea española es retomar los vuelos al país latinoamericano en cuanto se recuperen “las plenas garantías de seguridad”.

En este contexto, Iberia ha asegurado que ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien, solicitar el reembolso del importe del billete.

Avión de Iberia
Avión de Iberia | Foto: NurPhoto via Getty Images

El pasado 22 de noviembre, la aerolínea española anunció la paralización de estas operaciones después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una alerta a las aerolíneas para “extremar la precaución al operar” en esa área “a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

La misma decisión tomaron algunas compañías tanto nacionales o internacionales, lo que provocó que el Gobierno de Venezuela revocara las concesiones a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines y GOL “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos”.

En declaraciones a los medios este lunes, la portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Susana Romero, dijo que el espacio aéreo venezolano no está cerrado, asegurando que “no hay problema” para volar a los países de alrededor del destino latinoamericano.

La torre de control, terminal, puertas, pasarelas y un Boeing 757 de American Airlines. Descripción general de la terminal, rampa y aeropuerto del Aeropuerto de Caracas, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela | Foto: NurPhoto via Getty Images

“El espacio aéreo venezolano es soberanía nacional venezolana, con lo cual entiendo que por eso no es posible que se cierre desde Estados Unidos. Existen documentos como NOTAM y un tweet no puede suplir un documento oficial y reconocido internacionalmente”, ha subrayado.

Asimismo, la operativa a Venezuela ha bajado “muchísimo”, según la portavoz del sindicato, debido al descenso de vuelos, que en su mayoría son ahora internos u operaciones de jets privados.

Contexto: Copa mantiene vuelos a Venezuela pese a advertencias y pilotos colombianos prenden alarmas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado, 29 de noviembre, que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con Nicolás Maduro.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe | Foto: AP / Adobe Stock

Venezuela denunció la advertencia del presidente estadounidense como una “amenaza colonialista” a su soberanía.

Con información de AFP y Europa Press*

