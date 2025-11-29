Suscribirse

Venezuela le responde a Donald Trump con fuerte “advertencia”, tras el anuncio del cierre del espacio aéreo

Venezuela denunció una agresión ilegal tras el anuncio de Trump sobre su espacio aéreo.

Redacción Mundo
29 de noviembre de 2025, 9:52 p. m.
El Gobierno venezolano aseguró que no aceptará órdenes ni amenazas extranjeras.
Caracas calificó el cierre aéreo como un acto hostil y unilateral de Estados Unidos. | Foto: Getty Images / Canva

Tras el anuncio en el Truth oficial del presidente estadounidense Donald Trump, en el cual ordenó el cierre permanente del espacio aéreo sobre Venezuela este sábado 29 de noviembre, el régimen respondió a través de un comunicado en el que considera que la declaración de Trump constituye una agresión directa a la soberanía nacional.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, escribió Trump.

Venezuela respondió con firmeza al mensaje de Trump, al que acusó de intentar dictar órdenes sobre su territorio aéreo.
El mensaje de Trump sobre el cierre total del cielo venezolano provocó una inmediata respuesta oficial desde Caracas. | Foto: Truth - @realDonaldTrump

La decisión se enmarca en los ejercicios militares de Estados Unidos en la región, enfocados en operaciones contra el Cartel de los Soles.

Tras este mensaje, el régimen venezolano afirmó a través de un comunicado que “repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EE. UU. en Venezuela, al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado”.

Régimen venezolano denuncia “amenaza” y reafirma su soberanía

“Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, constituye esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”, señala el comunicado.

El país recordó que su espacio aéreo está amparado por normas internacionales y exigió respeto absoluto a esa soberanía.
El gobierno venezolano afirmó que las declaraciones estadounidenses se inscriben en una política continua de presión sobre la región. | Foto: mippci

El gobierno venezolano calificó el mensaje de Estados Unidos como un acto hostil, unilateral y arbitrario que atenta contra la integridad territorial y la seguridad aeronáutica, al tiempo que lo vinculó con una política persistente de agresión hacia América Latina y el Caribe.

“Venezuela denuncia ante el mundo que tales afirmaciones representan una amenaza explícita de uso de la fuerza, prohibida de forma clara e inequívoca por el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas”, agrega el comunicado, que recuerda además que el país exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la OACI y el Convenio de Chicago de 1944.

Contexto: “Vamos a detenerlos por tierra muy pronto”: Trump sobre sus planes de ingresar a Venezuela en medio de ataques en el Caribe

Advertencia y llamado a la comunidad internacional

El régimen fue enfático en señalar que no aceptará amenazas ni órdenes de poderes extranjeros:

“El Gobierno Bolivariano advierte que Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero. Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”.

Venezuela advirtió que cualquier intento de interferencia extranjera en su cielo nacional será rechazado de manera categórica.
Caracas advirtió que no aceptará órdenes ni presiones de actores externos sobre decisiones que competen únicamente al Estado venezolano. | Foto: mippci

De acuerdo con el comunicado, la acción unilateral de EE. UU. ha suspendido los vuelos migrantes del Plan Vuelta a la Patria, que hasta ahora habían permitido repatriar a 13.956 personas en 75 vuelos.

Venezuela también hizo un llamado directo a la ONU y a los gobiernos del mundo para que rechacen esta agresión, considerándola una amenaza contra la soberanía y la paz continental.

En su mensaje final, Venezuela reiteró que ejercerá su soberanía aérea y alertó que la situación trasciende sus fronteras.
Venezuela pidió a la ONU y a la comunidad internacional rechazar lo que considera una agresión que pone en riesgo la estabilidad regional. | Foto: mippci

Como concluye el comunicado:

“Venezuela seguirá ejerciendo plenamente su soberanía protegida por el Derecho Internacional en todo su espacio aéreo. Esta amenaza contra Venezuela es contra la paz continental y nuestros pueblos, herederos de El Libertador Simón Bolívar vencerán”.

