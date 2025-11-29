Venezuela le responde a Donald Trump con fuerte “advertencia”, tras el anuncio del cierre del espacio aéreo

Tras el anuncio en el Truth oficial del presidente estadounidense Donald Trump, en el cual ordenó el cierre permanente del espacio aéreo sobre Venezuela este sábado 29 de noviembre, el régimen respondió a través de un comunicado en el que considera que la declaración de Trump constituye una agresión directa a la soberanía nacional.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, escribió Trump.

El mensaje de Trump sobre el cierre total del cielo venezolano provocó una inmediata respuesta oficial desde Caracas. | Foto: Truth - @realDonaldTrump

La decisión se enmarca en los ejercicios militares de Estados Unidos en la región, enfocados en operaciones contra el Cartel de los Soles.

Tras este mensaje, el régimen venezolano afirmó a través de un comunicado que “repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EE. UU. en Venezuela, al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado”.

Régimen venezolano denuncia “amenaza” y reafirma su soberanía

“Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, constituye esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”, señala el comunicado.

El gobierno venezolano afirmó que las declaraciones estadounidenses se inscriben en una política continua de presión sobre la región. | Foto: mippci

El gobierno venezolano calificó el mensaje de Estados Unidos como un acto hostil, unilateral y arbitrario que atenta contra la integridad territorial y la seguridad aeronáutica, al tiempo que lo vinculó con una política persistente de agresión hacia América Latina y el Caribe.

“Venezuela denuncia ante el mundo que tales afirmaciones representan una amenaza explícita de uso de la fuerza, prohibida de forma clara e inequívoca por el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas”, agrega el comunicado, que recuerda además que el país exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la OACI y el Convenio de Chicago de 1944.

Advertencia y llamado a la comunidad internacional

El régimen fue enfático en señalar que no aceptará amenazas ni órdenes de poderes extranjeros:

“El Gobierno Bolivariano advierte que Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero. Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”.

Caracas advirtió que no aceptará órdenes ni presiones de actores externos sobre decisiones que competen únicamente al Estado venezolano. | Foto: mippci

De acuerdo con el comunicado, la acción unilateral de EE. UU. ha suspendido los vuelos migrantes del Plan Vuelta a la Patria, que hasta ahora habían permitido repatriar a 13.956 personas en 75 vuelos.

Venezuela también hizo un llamado directo a la ONU y a los gobiernos del mundo para que rechacen esta agresión, considerándola una amenaza contra la soberanía y la paz continental.

Venezuela pidió a la ONU y a la comunidad internacional rechazar lo que considera una agresión que pone en riesgo la estabilidad regional. | Foto: mippci

Como concluye el comunicado: