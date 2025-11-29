La escalada en las relaciones políticas entre Estados Unidos y Venezuela vive un nuevo capítulo. A las advertencias realizadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a las aerolíneas que prestaban su servicio hacia y desde el vecino país, se sumó una fuerte advertencia realizada por el presidente Donald Trump por medio de la red social Truth.

El ejército estadounidense ha realizado diversos ejercicios militares en la región. | Foto: AFP

Trump señaló que el espacio aéreo de Venezuela estará cerrado de manera permanente. El mensaje del mandatario se da en el contexto de nuevos ejercicios militares de Estados Unidos en la región, con el Cartel de los Soles como objetivo prioritario.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, señaló Trump.

El anuncio de Trump se da luego de que el diario New York Times informara el viernes que el presidente estadounidense sostuvo una conversación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre los dos mandatarios se produjo un día después de que el presidente estadounidense afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.

Además, durante esta semana varias aerolíneas suspendieron totalmente sus vuelos al país sudamericano ante las as advertencias de Estados Unidos a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de su despliegue en el Caribe

Las autoridades aeronáuticas señalaban que los operadores de la región debían privilegiar la seguridad de sus usuarios y de las tripulaciones de sus vuelos, razón por la cual recomendaron no llevar a cabo las operaciones comerciales que conectan a la nación bolivariana con el resto del mundo.

Junto a esto, a lo largo de la última semana se presentó el sobrevuelo de aeronaves de Estados Unidos en cercanías de la franja marítima de Venezuela.

Trump da nuevos detalles de las operaciones en la región

En la misma línea de sus últimas declaraciones por medio de las redes sociales, Trump declaró durante una videoconferencia con tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias que muy pronto se llevarían a cabo operaciones por tierra en la lucha contra el narcotráfico.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos”, dijo el mandatario republicano al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas.

El mandatario ha sido enfático en que las operaciones se realizan con el objetivo de desmantelar las organizaciones que transportan drogas en la región y que responderían a las órdenes del Cartel de los Soles.

Actualidad de los vuelos a Venezuela

En los últimos días, Avianca, la aerolínea española Iberia, la portuguesa TAP, la trinitense Caribbean, la chilena Latam y la brasileña GOL han anunciado que tampoco ejecutarán los vuelos que tenían programados, con el objetivo de proteger a sus pasajeros.

Iberia y Avianca cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de : (123rf)

Las empresas han anunciado una serie de opciones para los usuarios afectados. Por medio de los portales de cada una de las aerolíneas, las personas pueden reprogramar sus vuelos o solicitar la devolución del dinero.

En medio de esta situación, Venezuela informó el miércoles que revocó los permisos para operar en el país a seis aerolíneas a las que acusó de “terrorismo” después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

La medida aplica para la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, según la autoridad para la aviación civil (Inac) en una publicación en Instagram.