Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si no se abre Ormuz en 48 horas

La tensión en Oriente Medio alcanzó un nuevo punto crítico tras la advertencia directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó un ultimátum a Irán.

Exigió la reapertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, bajo la amenaza de atacar su infraestructura energética.

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Según reportes de agencias internacionales y medios, el mandatario aseguró que, de no cumplirse la exigencia, Estados Unidos iniciaría ataques contra las centrales eléctricas iraníes, comenzando por las de mayor tamaño.

El mensaje fue difundido a través de su red Truth Social y replicado por diversos medios.

En él, Trump advirtió que Washington “atacará y arrasará” instalaciones clave si Irán no garantiza una apertura “total y sin amenazas” del paso marítimo.

El trasfondo del ultimátum está en el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

El bloqueo o restricción de este paso ha generado preocupación inmediata en los mercados energéticos y en la seguridad internacional.

Irán habría limitado el tránsito de buques vinculados a Estados Unidos y sus aliados, en respuesta a ataques previos en su territorio, lo que ha desencadenado una cadena de represalias militares en la región.

La advertencia de Trump se produce en medio de una escalada bélica que ya incluye bombardeos, ataques con misiles y operaciones militares en el Golfo Pérsico.

En días recientes, fuerzas estadounidenses han atacado instalaciones estratégicas iraníes, debilitando su capacidad naval en la zona.

🇺🇸🇮🇷 | URGENTE: Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si el estrecho de Ormuz no se abre en 48 horas. pic.twitter.com/24FgJuZIKN — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 21, 2026

Una guerra en expansión y alto riesgo global

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una fase de máxima volatilidad.

En las últimas horas, Irán ha respondido con ataques con misiles contra objetivos en Israel, incluyendo zonas cercanas a instalaciones nucleares, dejando decenas de heridos.

Además, Teherán ha demostrado su capacidad de proyectar fuerza más allá de la región inmediata, con el lanzamiento de misiles de largo alcance hacia bases militares occidentales.

Esto eleva el riesgo de una confrontación de mayor escala.

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El ultimátum de 48 horas se interpreta, en este contexto, como un punto de inflexión: o se logra reabrir una de las arterias energéticas más importantes del mundo o se desencadena una nueva fase de ataques directos contra infraestructura crítica iraní.

En un escenario donde confluyen intereses energéticos, militares y geopolíticos, la amenaza de atacar centrales eléctricas no solo supone un golpe estratégico para Irán, sino también un riesgo de desestabilización regional con efectos globales inmediatos.