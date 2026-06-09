EE. UU. lanza ataques contra Irán tras derribo de un helicóptero Apache

El Ejército de Estados Unidos informó este martes, 9 de junio, que llevó a cabo varios ataques de “autodefensa” contra territorio iraní, según anunció el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de su cuenta oficial en X.

“Las fuerzas del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) comenzaron a ejecutar ataques de autodefensa contra Irán a las 5:00 p. m. (hora del Este) de hoy, por orden del Comandante en Jefe”, señaló el organismo militar en un comunicado.

Asimismo, el CENTCOM indicó que la operación se realizó en respuesta al derribo de un helicóptero Apache ocurrido horas antes en el estrecho de Ormuz, incidente que atribuyó a fuerzas iraníes. Los ataques se producen después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos respondería al incidente, elevando aún más la tensión entre ambos países.

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