Líbano e Israel acuerdan la implementación de un alto el fuego, tras conversaciones con EE.UU.

Las delegaciones de Líbano e Israel han pactado la implementación de un alto el fuego, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, delegada por Estados Unidos.

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“Como resultado de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Israel y Líbano han acordado la implementación de un alto el fuego”, anunciaron los tres países reunidos en este encuentro trilateral de alto nivel en un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado estadounidense.

En el comunicado aluden a una reanudación de las negociaciones “políticas y de seguridad” en pro de alcanzar un acuerdo “integral” para la semana del 22 de junio.

Rescatistas trabajan en el lugar donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio y dañó un hospital en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el 1 de junio de 2026. (AP Foto) Foto: AP Photo/undefined

Este cese de hostilidades, según matiza el texto, “está supeditado al cese total de los disparos de (el partido milicia-chií libanés) Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector sur del (río) Litani”.

Durante este encuentro, las partes negociadoras han acordado avanzar “rápidamente” en la creación de “zonas piloto” en las que las Fuerzas Armadas libanesas “asumirán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales”.

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“Todos los países han reafirmado que el futuro de la relación entre Israel y Líbano debe ser decidido por los dos gobiernos soberanos”, reza el referido comunicado que, a su vez, pone de manifiesto el rechazo de “cualquier intento, por parte de cualquier actor estatal o no estatal, de tomar como rehén el futuro de Líbano”.

En este sentido, los representantes sentados a la mesa negociadora han condenado “actividades en curso” por parte de Irán que, han remarcado, “socavan la estabilidad en todo Oriente Próximo, ya sea mediante el apoyo a grupos ‘proxy’ (aliados de la República Islámica) o cualquier otro acto de agresión”, premisa que han acompañado con una condena a los ataques de Irán contra países de la región.

Unas personas nadan en una playa pública mientras al fondo se ve humo tras un ataque aéreo israelí que impactó la aldea de Qlaileh, vista desde Tiro, Líbano, el 2 de junio de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) Foto: AP Photo/Mohammed Zaatari

A su vez, los representantes diplomáticos han debatido sobre un marco de seguridad, basándose en las conversaciones mantenidas en el Pentágono el pasado 29 de mayo, con objeto de “garantizar de forma sostenible” la “soberanía”, “seguridad” e “integridad territorial” de Líbano e Israel, lo cual, agrega el comunicado, incluye el “desmantelamiento de los grupos armados no estatales y la prevención de su resurgimiento”.

En esa línea, ambas partes han reafirmado no tener “intenciones hostiles” entre sí, a la par que se han comprometido a “continuar las negociaciones directas” en aras de construir confianza, resolver todas las cuestiones pendientes y trabajar en pro del citado acuerdo “integral” entre los dos países.

Por su parte, los miembros de la legación israelí han subrayado que su “seguridad” y el respeto de su “integridad territorial” solo puede lograrse mediante “el desarme de Hezbolá” y “el desmantelamiento de su infraestructura en todo Líbano”.

La delegación libanesa, en cambio, ha reivindicado la necesidad del “respeto mutuo de las fronteras reconocidas internacionalmente” así como la “urgencia” de “aplicar plenamente el cese de hostilidades” conforme a los principios de integridad territorial y plena soberanía estatal.

Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun Foto: Getty Images

Del mismo modo, Beirut se ha comprometido a “reforzar” la capacidad de las Fuerzas Armadas libanesas, con el “apoyo” de Estados Unidos para “ejercer un control efectivo en todo el país”.

Con información de AFP y Europa Press*