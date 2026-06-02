Una posible modificación en la política migratoria de la administración de Donald Trump podría obligar a miles de colombianos con estatus legal en Estados Unidos a salir del país para tramitar su residencia permanente.

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El cambio estaría relacionado con el proceso de “ajuste de estatus” y abriría un nuevo escenario legal

La administración de Donald Trump estaría considerando un cambio en el proceso migratorio que impactaría a miles de colombianos con estatus legal en Estados Unidos.

La modificación se centraría en el mecanismo de ajuste de estatus, utilizado actualmente por quienes buscan obtener la residencia permanente sin salir del país.

De acuerdo con el reporte, la propuesta implicaría que este trámite deje de realizarse dentro de territorio estadounidense en la mayoría de los casos.

El posible cambio en el proceso de ajuste de estatus genera preocupación entre migrantes que buscan obtener la residencia permanente. Foto: Getty Images

Esto obligaría a los solicitantes a gestionar su residencia desde el exterior, a través de procesos consulares.

Este cambio afectaría especialmente a personas que ya se encuentran legalmente en el país bajo visas temporales o permisos de permanencia.

El ajuste de estatus ha sido, durante décadas, una de las vías más utilizadas para obtener la green card sin necesidad de abandonar Estados Unidos.

Su eventual modificación generaría incertidumbre entre migrantes que se encuentran en proceso de regularización, al introducir la posibilidad de que deban salir del país para continuar con su solicitud.

Expertos en temas migratorios han advertido que una medida de este tipo podría tener implicaciones legales y familiares significativas.

Modifica un procedimiento que ha sido parte central del sistema migratorio estadounidense.

El debate se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

Distintas propuestas han buscado redefinir los mecanismos de permanencia y residencia para extranjeros, incluyendo a quienes ya cuentan con estatus legal.

Hasta el momento, la información se basa en reportes periodísticos y no en una implementación definitiva de la medida, por lo que su alcance final dependería de los pasos legislativos y administrativos que adopte el gobierno estadounidense.

El eventual cambio también reabre el debate sobre la estabilidad de los procesos migratorios en Estados Unidos y la vulnerabilidad de quienes, aun contando con estatus legal temporal, dependen de rutas administrativas para consolidar su residencia permanente.

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En este escenario, organizaciones y especialistas en migración insisten en la importancia de seguir de cerca cualquier ajuste normativo.

Cada cambio tiene gran impacto en familias que han construido su proyecto de vida dentro del país mientras esperan la definición de su situación migratoria.