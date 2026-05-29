¿Qué país de Latinoamérica es el mejor para emigrar legalmente en 2026?

La población migrante en el mundo ha aumentado de manera constante durante los últimos años. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los migrantes representan cerca del 3,7 % de la población mundial, superando los 300 millones de personas en 2024.

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Sin embargo, no todos los países ofrecen las mismas condiciones y oportunidades para quienes deciden migrar.

Factores como las oportunidades laborales, la calidad de vida, el costo de vida y el acceso a servicios básicos suelen influir en la decisión de establecerse en un nuevo país.

Aun así, en muchos casos, las personas migran obligadas por conflictos, crisis económicas o situaciones de vulnerabilidad, lo que limita la posibilidad de elegir su destino ideal.

El Índice de Inmigración de Remitly evaluó aspectos como empleo, salud, seguridad y bienestar social en 82 países del mundo. Foto: Adobe Stock

Para quienes sí pueden analizar distintas alternativas antes de migrar, existen herramientas que permiten comparar las condiciones de cada país. Una de ellas es el Índice de Inmigración elaborado por Remitly, una empresa estadounidense especializada en transferencias internacionales de dinero.

Este índice evalúa 82 países a partir de diferentes variables, entre ellas el acceso al empleo, la seguridad, los ingresos, la salud, los servicios financieros, la sostenibilidad ambiental, la conectividad y el bienestar social, con el objetivo de identificar cuáles ofrecen mejores condiciones para los migrantes.

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En este sentido, estos son los países de Latinoamérica mejor valorados para emigrar:

Costa Rica: Con una puntuación de 40,4, lidera el listado latinoamericano y ocupa el puesto 44 a nivel global. El país destaca por su estabilidad política, su sistema de salud accesible y de calidad, además de su enfoque en la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida.

San Jose, Costa Rica. Foto: Getty Images

México: También con una valoración de 40,4, aparece en la casilla 45 del ranking mundial. El país sobresale por su amplia oferta laboral, especialmente en sectores como manufactura, tecnología y turismo, además de contar con un costo de vida competitivo en varias ciudades.

Brasil: Con 40,1 puntos, se ubica en el puesto 46 del listado general. El país destaca por ser la mayor economía de América Latina y una potencia regional en sectores como la aeronáutica y el petrolero, además de ofrecer oportunidades laborales en áreas como la industria, la agricultura y los servicios.

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Chile: Alcanzó una valoración de 39,7, lo que le permitió ubicarse en la posición 47. El país destaca por su estabilidad económica y por ser una potencia minera a nivel mundial, especialmente en la producción de cobre y litio, sectores que generan miles de empleos y atraen inversión extranjera.

Argentina: Con una puntuación de 38,4, ocupa el puesto 50 del ranking. El país destaca por contar con uno de los sectores agroindustriales más desarrollados de América Latina, siendo un importante exportador de productos como soja, maíz y carne.