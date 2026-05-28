Guatemala y Estados Unidos acordaron llevar a cabo ataques conjuntos contra organizaciones de narcotraficantes en el país centroamericano, según publicó este jueves 28 de mayo el periódico estadounidense The New York Times.

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El portavoz en funciones del Pentágono, Joel Valdez, indicó a la AFP en un mensaje electrónico que el Departamento de Defensa no iba a “especular” sobre “futuras operaciones”, pero recordó que Guatemala forma parte del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y lucha contra el crimen que el presidente Donald Trump impulsó junto a otros 17 líderes de la región en marzo.

La coalición “es un esfuerzo hemisférico voluntario que reúne a 18 socios en todo el Hemisferio Occidental, y refleja un compromiso compartido para enfrentar a las redes de narcoterrorismo y otras amenazas a la seguridad que desestabilizan nuestro vecindario común”, agregó.

Guatemala’s recent raid on a drug lab showcases their commitment to take the fight to narco-terrorists in their country. This is another success for the Americas Counter Cartel Coalition. Together, we are working to combat the scourge of narco-terrorism in the region.… https://t.co/DKi75JAkkt — U.S. Southern Command (@Southcom) May 28, 2026

La medida marcaría un nuevo peldaño en la ofensiva Trump contra los cárteles de la droga que operan desde América Latina.

Estados Unidos ya está realizando de forma pública operaciones conjuntas con Ecuador, además de ejercicios conjuntos con países como El Salvador o Ecuador.

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De acuerdo con el diario neoyorquino, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, acordó los ataques con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una llamada la semana pasada.

La nación centroamericana solicitó formalmente “cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de tráfico de drogas” en una carta dirigida a Hegseth, informó al diario la oficina del presidente.

Estados Unidos ha establecido acuerdos bilaterales con países como Ecuador para combatir a los narcos dentro del territorio Foto: X/@MARFORSOUTH

El gobierno de Trump comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental en septiembre del año pasado, insistiendo en que está en guerra con lo que denominan “narcoterroristas” que operan desde América Latina.

Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tienen como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones. La ONU ha denunciado estas como “ejecuciones extrajudiciales”.

Los cárteles internacionales, con ayuda de narcotraficantes locales, trafican drogas y lavan dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica.

Estados Unidos ha venido atacando embarcaciones narco en el caribe y en el pacífico Foto: Captura de pantalla de X @southcom

Se estima que el 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México en camiones, aviones, barcos y submarinos, según funcionarios estadounidenses.

Ecuador es considerado un importante aliado de Washington en la región y en los últimos meses han realizado operaciones conjuntas contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano en el marco de la colaboración en la lucha contra el narcotráfico.