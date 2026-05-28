Estados Unidos e Irán alcanzan acuerdo preliminar a la espera de la aprobación de Donald Trump

Los negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo marco para prorrogar el alto el fuego de 60 días, aunque el entendimiento aún depende de la aprobación del presidente Donald Trump, según confirmaron fuentes estadounidenses a AFP.

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Las fuentes respaldaron la información publicada por Axios, medio que reveló que ambas delegaciones acordaron un memorando de entendimiento para extender la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Hasta el momento, ni Trump ni el gobierno de Irán han confirmado oficialmente el acuerdo.

El memorando establece que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz permanecerá libre de restricciones, peajes y hostigamientos. Además, Irán deberá retirar todas las minas en la zona en un plazo de 30 días, según Axios.

A cambio, Estados Unidos levantará gradualmente el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, en proporción al volumen de tráfico comercial que se restablezca. El documento también incluirá el compromiso de Teherán de no desarrollar armas nucleares.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se vio afectado tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Foto: AP

Uno de los primeros temas que las partes deberán resolver será el destino de las reservas de uranio enriquecido de Irán.

Trump ha insistido en repetidas ocasiones en que ningún acuerdo permitirá que Teherán posea armas nucleares dentro del proceso destinado a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero. Desde el 7 de abril permanece vigente un alto el fuego.

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Sin embargo, la tensión entre ambos países continúa. El miércoles, Trump afirmó que todavía no se sentía “satisfecho” con las propuestas iraníes y advirtió que podría “terminar el trabajo” mediante una acción militar.

Horas después, Washington y Teherán se acusaron mutuamente de violar la tregua. Las fuerzas estadounidenses bombardearon la ciudad portuaria de Bandar Abás y, como respuesta, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron un ataque contra una base militar estadounidense.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Aunque los Guardianes no especificaron cuál fue el objetivo, Kuwait, aliado cercano de Washington, condenó un ataque con drones y misiles sobre su territorio, el cual atribuyó a Irán. El gobierno kuwaití aseguró que el hecho representa “una peligrosa escalada”.

Por su parte, la cancillería iraní condenó las “violaciones continuas del alto el fuego” por parte de Estados Unidos. Su portavoz, Esmail Baqai, afirmó que Teherán “tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional”.

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El Ejército estadounidense también calificó el ataque iraní contra Kuwait como una “flagrante violación del cese el fuego”. Según un funcionario estadounidense consultado por AFP, “estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego”.

Mientras continúan las negociaciones, Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en la región, con tropas desplegadas en varias bases y dos portaaviones operando en aguas cercanas a Irán.

*Con información de AFP.