Trump presume operaciones de EE. UU. en Venezuela e Irán y lanza nueva advertencia a Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las operaciones militares impulsadas por Washington en Venezuela e Irán han sido un éxito, al compararlas con otros conflictos protagonizados por Estados Unidos.

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Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el mandatario defendió la actuación militar estadounidense en Oriente Medio y afirmó que su administración ha obtenido resultados rápidos y contundentes.

“Cuando miras a cientos de miles de personas que se perdieron en el Medio Oriente, Irak, todas las diferentes guerras en las que estuvimos, hemos hecho un trabajo increíble”, aseguro el mandatario.

Trump también hizo referencia a Venezuela e Irán al hablar sobre la capacidad militar de Estados Unidos para intervenir en conflictos internacionales.

“Hemos sido muy capaces. Cuando lo piensas, tomamos el control de Venezuela en un día. Hemos hecho un trabajo similar con Irán. Los teníamos derrotados y no están mejor ahora.”

Las declaraciones del mandatario se produjeron en medio de las tensiones por las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo que permita estabilizar la situación en Oriente Medio y garantizar nuevamente el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

De igual forma, Trump señaló que todavía no está satisfecho con las ofertas realizadas por Irán para alcanzar un pacto definitivo, pese a que la televisión estatal iraní difundió detalles de lo que calificó como un borrador de acuerdo entre ambos países.

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“Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos”, dijo Trump.

El mandatario también aseguró que un posible acuerdo podría cerrarse rápidamente si ambas partes logran cumplir con las exigencias de Washington.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

“Podríamos cerrarlo muy rápido. si podemos hacerlo de una manera diferente, eso sería bueno. si conseguimos todo lo que necesitamos. queremos. pero podríamos cerrar eso muy, muy rápido”, indicó el presidente.

Sin embargo, también advirtió que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de retomar las operaciones militares contra Irán en caso de que las negociaciones fracasen.

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“O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”, afirmó, en referencia a las amenazas de reanudar las operaciones militares que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero y suspendieron en abril.

Actualmente, Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en Oriente Medio, con bases estratégicas, sistemas de defensa aérea Patriot, aviones de combate F-35 y miles de soldados desplegados en países aliados de la región.

Además, dos de sus portaaviones más poderosos, el USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln, permanecen cerca de las costas iraníes como parte de la presión militar ejercida por Washington.

*Con información de AFP.