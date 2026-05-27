Hijo de Bolsonaro se reunió sorpresivamente con Donald Trump en la Casa Blanca y le hizo una polémica petición

El candidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluya en la lista de grupos terroristas a las dos mayores organizaciones criminales del país, Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), lo que conlleva nuevas implicaciones legales sobre la lucha contra estas entidades del crimen organizado.

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“Insistí encarecidamente al presidente Trump que designara al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras lo antes posible”, ha contado Bolsonaro de su encuentro con Trump este martes en la Casa Blanca.

El Gobierno de Lula recela de que estas dos organizaciones criminales pasen a engrosar la lista de grupos terroristas de Estados Unidos, al considerar que eso daría paso a la posibilidad de que ese país, bajo el argumento de amenazas a su seguridad nacional, interviniera militarmente en Brasil.

Una preocupación que ya han planteado otros países en los que operan grupos de estas características, como es el caso de México con los cárteles de la droga.

El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha revelado que además de asuntos de seguridad, conversó con Trump sobre su posible triunfo en las elecciones de octubre de 2026, así como de aranceles y de tierras raras, de las que Brasil posee las segundas mayores reservas de todo el mundo, informa el portal G1.

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Flávio Bolsonaro ha llegado a Washington en un viaje organizado por su hermano, Eduardo, autoexiliado en Estados Unidos e imputado en Brasil por intentar desde ese país entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre, condenado a 27 años de cárcel, pero de momento bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

Según ha explicado, Trump se preocupó por el estado de salud de Bolsonaro, quien en a finales de marzo, tras varios ingresados, fue trasladado a su domicilio en Brasilia para cumplir arresto domiciliario al menos durante 90 días.

Jair Bolsonaro junto a Donald Trump. Foto: Getty Images

Según los sondeos, el presidente Lula se impondría en primera vuelta con cerca del 40% de los votos frente al 31% de Flávio Bolsonaro. En segunda ronda, las diferencias entre ambos serían más estrechas, aunque el líder de la izquierda brasileña contaría con ventaja.

El presidente estadounidense se mostró al inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca muy crítico por el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro, su fiel aliado entre 2019 y 2023.

Bolsonaro acabó entre rejas, y las sanciones que impuso temporalmente el gobierno Trump a un juez de la Corte Suprema, así como aranceles a productos brasileños, tensó enormemente las relaciones con Lula.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros a bordo del Air Force One. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

El mandatario de izquierdas criticó también el intervencionismo de Trump en América Latina, con sus ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que ya han provocado casi 200 muertos.

Con información de AFP*