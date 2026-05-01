Revelan parte médico del expresidente Jair Bolsonaro tras un nuevo ingreso al hospital

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro completó sin complicaciones la operación del hombro derecho a la que se sometió este viernes para reparar un desagarro del manguito rotador, que le había provocado dolores y problemas de movimiento, según informaron los médicos.

Jair Bolsonaro ingresó de nuevo este viernes al hospital. Esta es la razón

Bolsonaro ingresó este mismo viernes al Hospital DF Star de Brasilia, una semana después de que recibiera el visto bueno del Tribunal Supremo. Cabe recordar que el expresidente se encuentra bajo un permiso de 90 días en arresto domiciliario para tratarse y recuperarse de sus últimas dolencias.

Los médicos informaron que se encuentra hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos para controlar los dolores y continuar con la observación clínica, según recoge el portal de noticias G1.

Esta nueva intervención quirúrgica se produce después de que los médicos del expresidente confirmaran que ha estado evolucionando favorablemente de la bronconeumonía que le mantuvo ingresado en una unidad durante dos semanas.

El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro. Foto: Getty Images

Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel por liderar una trama golpista para mantenerle en el poder después de las elecciones de octubre de 2022.

La operación llega en un momento propicio para sus intereses penitenciarios, después de que el Congreso de Brasil haya tumbado en las últimas horas el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto de ley que reduce las penas a los implicados en el intento de golpe de Estado.

Nueva derrota para Lula: Congreso aprueba reducción de pena para Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El texto establece que las penas por delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se cometan en el mismo contexto; también prevé una reducción de penas de entre uno y dos tercios para los delitos de intento de golpe de Estado cuando se cometan en grupo, siempre que el autor no haya financiado ni ejercido un rol de liderazgo.