Justicia brasileña otorga arresto domiciliario temporal al expresidente Jair Bolsonaro

Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a cumplir temporalmente su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias, una vez reciba el alta médica del hospital donde permanece internado por una bronconeumonía.

Condenado a 27 años de cárcel por golpismo, Bolsonaro, de 71 años, estará recluido en su residencia en Brasilia durante un periodo de 90 días prorrogables, según la decisión del magistrado obtenida por AFP.

Debido a sus problemas de salud, la defensa del líder ultraderechista había solicitado en repetidas ocasiones su traslado a domicilio, evitando su regreso al complejo penitenciario de Complejo penitenciario de Papuda, donde cumple condena desde enero. Hasta ahora, dichas peticiones habían sido rechazadas.

Como parte de las condiciones, Bolsonaro deberá portar una tobillera electrónica y tendrá prohibido el uso de teléfonos —móviles o fijos—, así como cualquier otro medio de comunicación, incluso a través de terceros.

Tampoco podrá utilizar redes sociales ni grabar videos o audios, de acuerdo con el fallo judicial difundido por medios brasileños.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: Getty Images

El fiscal general Paulo Gonet señaló que “el cuadro clínico de múltiples comorbilidades graves expone la integridad vital del expresidente a un riesgo inminente, especialmente ante la posibilidad de nuevos episodios de enfermedad repentinos y graves”.

Por su parte, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, indicó que la situación de Bolsonaro será reevaluada una vez transcurridos los 90 días, incluyendo la posibilidad de una nueva pericia médica.

Colombia, Brasil y México hacen un llamado internacional: piden cese al fuego en Oriente Medio

El exmandatario —2019-2022— permanece hospitalizado en la clínica privada DF Star, en Brasilia, donde ingresó a cuidados intensivos el 13 de marzo con fiebre alta, sudores y escalofríos.

El lunes fue trasladado a una habitación, aunque aún “sin previsión de alta hospitalaria”, según informó el médico Brasil Caiado a AFP.

De acuerdo con el equipo médico, la infección que motivó su hospitalización se originó en un episodio de broncoaspiración, relacionado con las secuelas de la puñalada que sufrió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.

El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro. Foto: Getty Images

Desde entonces, Bolsonaro ha sido sometido a varias cirugías y padece crisis de hipo, en ocasiones acompañadas de vómitos.

En el plano político, y desde prisión, el expresidente Jair Bolsonaro designó a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de octubre.

Se conoce foto que secretario municipal en Brasil envió a su esposa antes de dispararle a sus hijos y quitarse la vida: hay nuevos detalles

A menos de siete meses de las votaciones, algunas encuestas apuntan a un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato.

Cabe recordar que el mandatario brasileño había prohibido la entrada a Brasil de un alto diplomático estadounidense que pretendía reunirse en prisión con Bolsonaro.

Tras conocerse la decisión judicial, su esposa, Michelle Bolsonaro, reaccionó en Instagram con un mensaje: “¡Gracias, Dios mío!”, acompañado de una imagen de la noticia.

*Con información de AFP y Europa Press.