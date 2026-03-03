Mundo

Se conoce foto que secretario municipal en Brasil envió a su esposa antes de dispararle a sus hijos y quitarse la vida: hay nuevos detalles

Este habría sido el paso a paso del atacante.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de marzo de 2026, 8:51 a. m.
El secretario de Itumbiara, Thales Machado, en una foto con su esposa e hijos.
El secretario de Itumbiara, Thales Machado, en una foto con su esposa e hijos. Foto: X/@LFP_sccp19

Se conocieron nuevos detalles de uno de los casos que estremeció a Brasil en las últimas semanas y que tiene como protagonista a Thales Machado, secretario de Gobierno de Itumbiara. Este hombre le disparó a sus dos hijos de 12 y 8 años y luego se quitó la vida.

Al parecer, y de acuerdo con las investigaciones, todo ocurrió después de que descubriera una supuesta infidelidad por parte de su esposa, Sarah Tinoco Araújo. El menor de 8 años sobrevivió al ataque, aunque se encuentra en estado crítico.

Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre
Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre Foto: X/@gordofofoqueiro

En las últimas horas, se supo el paso a paso de cómo habría sido todo y se reveló una foto que el sujeto le envió a la mujer poco antes de cometer el hecho.

Secretario de Gobierno en Brasil disparó a sus dos hijos y se quitó la vida tras enterarse de infidelidad de su esposa: escribió una carta

De acuerdo con el medio local Metrópoles, Tinoco Araújo se encontraba en Sao Paulo y por eso Machado, supuestamente, habría contratado a alguien para que la siguiera e intentar confirmar si se encontraba con otra persona, se presume que se trató de un detective privado, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Mundo

Los 10 mejores países del mundo para hacer negocios en 2026

Mundo

Rusia lanza dura advertencia y habla de armas nucleares, en pleno conflicto entre EE. UU. e Irán

Deportes

Cristiano Ronaldo habría tomado medidas drásticas tras el ataque de Irán en Arabia Saudita

Mundo

General de la Fuerza Aérea vinculado a ovnis desaparece misteriosamente: ordenan búsqueda a nivel nacional

Mundo

Organismo de control de energía nuclear lanza alerta por enriquecimiento de uranio de este país, en pleno conflicto con Irán

Mundo

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Trump dice que es “demasiado tarde” para que Irán busque diálogo

Mundo

Piden investigar a Nicolás Maduro por nuevos delitos; podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte

Nación

Giro en el caso del asesinato de Gustavo Aponte en Bogotá: sicarios habrían matado a uno de sus cómplices y hay una pista clave

Gente

Valentina Taguado estalla contra la justicia colombiana por recientes casos de feminicidio

Gente

Asesinan a reconocido integrante de grupo de música regional mexicana; comparten doloroso mensaje

Horas antes de que todo ocurriera, el hombre tuvo una cena familiar con sus hijos y sus papás, quienes afirmaron que Machado les había mostrado un “cariño especial”.

El secretario de Gobierno de Itumbiara dejó una carta de despedida: “Todo tiene un final, y hoy llegó el nuestro”.
El secretario de Gobierno de Itumbiara dejó una carta de despedida: “Todo tiene un final, y hoy llegó el nuestro”. Foto: X/@aredacao

Tras esto, el atacante salió de la vivienda junto a los pequeños, paró en una gasolinería y compró cuatro galones. De hecho, el empleado del sitio aseguró que se veía “nervioso y aturdido”. Poco después, siguió con el viaje hasta su casa.

Supuestamente, le habría marcado en varias oportunidades a su pareja y, en una de esas, le dijo que “su vida se convertiría en un infierno”. Le marcó en más oportunidades, pero no le contestó más.

Esposa de secretario municipal, que asesinó a sus hijos en Brasil, rompió el silencio: “eran inocentes”

Al parecer, hacia las 10:30 de la noche Machado habría recibido las fotos que confirmarían que su esposa estaba con un hombre y dejarían en evidencia la supuesta infidelidad. Al tiempo, Thales le habría enviado una foto a la mujer en la que se veía a sus dos hijos durmiendo.

Minutos después, exactamente a las 23:39, publicó un mensaje en redes sociales en el que insinuó lo que estaba a punto de hacer: matar a los niños y después quitarse la vida. Por lo mismo, la Policía presume que el crimen finalmente se consumó entre la mencionada hora y la medianoche.

El niño de 8 años, quien sobrevivió a lo que hizo su papá, se encuentra en estado crítico en un hospital, mientras que las autoridades todavía avanzan en las investigaciones para esclarecer qué ocurrió.

Más de Mundo

Inflación economia Inflación economía

Los 10 mejores países del mundo para hacer negocios en 2026

Donald Trump y Vladimir Putin

Rusia lanza dura advertencia y habla de armas nucleares, en pleno conflicto entre EE. UU. e Irán

Cristiano Ronaldo no es ajeno a la situación que se vive en Medio Oriente.

Cristiano Ronaldo habría tomado medidas drásticas tras el ataque de Irán en Arabia Saudita

William Neil McCasland, de 68 años

General de la Fuerza Aérea vinculado a ovnis desaparece misteriosamente: ordenan búsqueda a nivel nacional

Jefe de la OIEA hizo dura advertencia

Organismo de control de energía nuclear lanza alerta por enriquecimiento de uranio de este país, en pleno conflicto con Irán

Trump

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Trump dice que es “demasiado tarde” para que Irán busque diálogo

Nicolás Maduro.

Piden investigar a Nicolás Maduro por nuevos delitos; podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump.

Delcy Rodríguez envía mensaje a Donald Trump y pide acabar con el bloqueo económico de EE. UU. a Venezuela

Leader Ali Khamenei

Tercer día del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán: reviva los momentos claves de la jornada

Noticias Destacadas