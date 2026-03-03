Se conocieron nuevos detalles de uno de los casos que estremeció a Brasil en las últimas semanas y que tiene como protagonista a Thales Machado, secretario de Gobierno de Itumbiara. Este hombre le disparó a sus dos hijos de 12 y 8 años y luego se quitó la vida.

Al parecer, y de acuerdo con las investigaciones, todo ocurrió después de que descubriera una supuesta infidelidad por parte de su esposa, Sarah Tinoco Araújo. El menor de 8 años sobrevivió al ataque, aunque se encuentra en estado crítico.

Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre Foto: X/@gordofofoqueiro

En las últimas horas, se supo el paso a paso de cómo habría sido todo y se reveló una foto que el sujeto le envió a la mujer poco antes de cometer el hecho.

Secretario de Gobierno en Brasil disparó a sus dos hijos y se quitó la vida tras enterarse de infidelidad de su esposa: escribió una carta

De acuerdo con el medio local Metrópoles, Tinoco Araújo se encontraba en Sao Paulo y por eso Machado, supuestamente, habría contratado a alguien para que la siguiera e intentar confirmar si se encontraba con otra persona, se presume que se trató de un detective privado, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Horas antes de que todo ocurriera, el hombre tuvo una cena familiar con sus hijos y sus papás, quienes afirmaron que Machado les había mostrado un “cariño especial”.

El secretario de Gobierno de Itumbiara dejó una carta de despedida: “Todo tiene un final, y hoy llegó el nuestro”. Foto: X/@aredacao

Tras esto, el atacante salió de la vivienda junto a los pequeños, paró en una gasolinería y compró cuatro galones. De hecho, el empleado del sitio aseguró que se veía “nervioso y aturdido”. Poco después, siguió con el viaje hasta su casa.

Supuestamente, le habría marcado en varias oportunidades a su pareja y, en una de esas, le dijo que “su vida se convertiría en un infierno”. Le marcó en más oportunidades, pero no le contestó más.

Esposa de secretario municipal, que asesinó a sus hijos en Brasil, rompió el silencio: “eran inocentes”

Al parecer, hacia las 10:30 de la noche Machado habría recibido las fotos que confirmarían que su esposa estaba con un hombre y dejarían en evidencia la supuesta infidelidad. Al tiempo, Thales le habría enviado una foto a la mujer en la que se veía a sus dos hijos durmiendo.

Minutos después, exactamente a las 23:39, publicó un mensaje en redes sociales en el que insinuó lo que estaba a punto de hacer: matar a los niños y después quitarse la vida. Por lo mismo, la Policía presume que el crimen finalmente se consumó entre la mencionada hora y la medianoche.

El niño de 8 años, quien sobrevivió a lo que hizo su papá, se encuentra en estado crítico en un hospital, mientras que las autoridades todavía avanzan en las investigaciones para esclarecer qué ocurrió.