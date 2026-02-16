Mundo

Esposa de secretario municipal, que asesinó a sus hijos en Brasil, rompió el silencio: “eran inocentes”

El funcionario, de 40 años, disparó contra sus hijos de 8 y 12 años antes de quitarse la vida.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
16 de febrero de 2026, 5:56 p. m.
Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre
Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre Foto: X/@gordofofoqueiro

La esposa del secretario municipal de Gobierno de Itumbiara, en el estado de Goiás, publicó una carta tras el crimen en el que el funcionario asesinó a sus dos hijos y posteriormente se quitó la vida. En el documento, Sarah Tinoco Araújo afirmó que “nada justifica la tragedia” y aseguró que los menores “eran inocentes”.

El caso se conoció luego de que Thales Machado, de 40 años, difundiera un mensaje en sus redes sociales en el que confesó haber disparado contra sus hijos, de 8 y 12 años, antes de suicidarse. En la publicación, el funcionario vinculó su decisión a una presunta infidelidad de su esposa. “Me cuesta empezar a escribir, pero todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente", indicó Machado al inicio de su mensaje.

El gota a gota y el tusi desatan guerra entre delincuentes colombianos con presencia en varios países: “Viene desde Uruguay, Panamá y Brasil”

En el mismo texto explicó que su esposa había salido de Itumbiara rumbo a São Paulo para encontrarse con otra persona. “Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… Fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto”, escribió. Machado describió a sus hijos como “ángeles” y señaló que “irían con él”, antes de quitarse la vida.

El secretario de Gobierno de Itumbiara dejó una carta de despedida: “Todo tiene un final, y hoy llegó el nuestro”.
El secretario de Gobierno de Itumbiara dejó una carta de despedida: “Todo tiene un final, y hoy llegó el nuestro”. Foto: X/@aredacao

Tras la difusión de ese mensaje, Sarah Tinoco Araújo hizo pública una carta en la que reconoció errores en su matrimonio y expresó el impacto de lo ocurrido. “Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre. Reconozco, ante todos, que cometí errores en mi matrimonio. Errores que dolieron, que causaron dolor y que nunca debieron haber sucedido”.

Mundo

Tiroteo en partido escolar de hockey dejó dos muertos en Estados Unidos. El momento quedó captado en video

Mundo

Principales países productores de aguacate en Latinoamérica en 2026

Mundo

¿Cuáles son los 10 países más ricos de Latinoamérica?

Mundo

Delcy Rodríguez nombra como ministro a antiguo aliado de Maduro por el cual Estados Unidos ofrece millonaria recompensa

Mundo

Mujer pensó que le había llegado una serenata por San Valentín y era un operativo para capturarla: en video, así fue su reacción

Mundo

¿Cuál es el país con las mejores carreteras de Latinoamérica?

Estados Unidos

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Deportes

La tremenda patada que recibió Neymar a cuatro meses del Mundial 2026: gritó de dolor

Mundo

¿Cuál es el país con más biodiversidad de Latinoamérica en 2026?

Deportes

Juegos Olímpicos de Invierno: brasileño logra la primera medalla de Latinoamérica en la historia

En el texto también afirmó: “Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo sucedido”.

Caso Zulma Guzmán: amigo revela cómo fueron los últimos días de la madre de niña muerta por talio

La mujer sostuvo que sus hijos no tenían relación con el conflicto entre la pareja. “Pero también debo decir que nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto. Eran la luz de mis días, y ahora vivo en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento”, escribió.

El secretario de la alcaldía de Itumbiara, Thales Machado, en una foto con su esposa e hijos
El secretario de la alcaldía de Itumbiara, Thales Machado, en una foto con su esposa e hijos. Foto: X/@LFP_sccp19

Al final de la misiva, ofreció disculpas a su entorno cercano. “Pido perdón a nuestras familias, amigos y a todos los que sufren con nosotros. Pido perdón especialmente a mis hijos, que ya no están aquí para escuchar mi voz y expresar cuánto los amaba”.

Machado se desempeñaba como secretario municipal de Gobierno de Itumbiara, municipio ubicado en el sur del estado de Goiás. El caso generó conmoción en la localidad tras la publicación del mensaje en redes sociales y la posterior difusión de la carta de su esposa.

Más de Mundo

Tiroteo en partido de hockey en Rhode Island.

Tiroteo en partido escolar de hockey dejó dos muertos en Estados Unidos. El momento quedó captado en video

Aguacate

Principales países productores de aguacate en Latinoamérica en 2026

Latinoamerica

¿Cuáles son los 10 países más ricos de Latinoamérica?

Delcy Rodríguez y Luis Alfredo Motta.

Delcy Rodríguez nombra como ministro a antiguo aliado de Maduro por el cual Estados Unidos ofrece millonaria recompensa

Captura de mujer en Perú

Mujer pensó que le había llegado una serenata por San Valentín y era un operativo para capturarla: en video, así fue su reacción

Trafico

¿Cuál es el país con las mejores carreteras de Latinoamérica?

x

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Foto de Patrick T. Fallon / AFP

Sorpresivas declaraciones de LeBron James acerca de su futuro en la NBA

Familiares de presos políticos protestan frente a una fila de policías frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

Avanza huelga de hambre en Venezuela, para presionar al régimen en la liberación de presos políticos

Noticias Destacadas