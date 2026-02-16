Esposa de secretario municipal, que asesinó a sus hijos en Brasil, rompió el silencio: “eran inocentes”

La esposa del secretario municipal de Gobierno de Itumbiara, en el estado de Goiás, publicó una carta tras el crimen en el que el funcionario asesinó a sus dos hijos y posteriormente se quitó la vida. En el documento, Sarah Tinoco Araújo afirmó que “nada justifica la tragedia” y aseguró que los menores “eran inocentes”.

El caso se conoció luego de que Thales Machado, de 40 años, difundiera un mensaje en sus redes sociales en el que confesó haber disparado contra sus hijos, de 8 y 12 años, antes de suicidarse. En la publicación, el funcionario vinculó su decisión a una presunta infidelidad de su esposa. “Me cuesta empezar a escribir, pero todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente", indicó Machado al inicio de su mensaje.

En el mismo texto explicó que su esposa había salido de Itumbiara rumbo a São Paulo para encontrarse con otra persona. “Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… Fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto”, escribió. Machado describió a sus hijos como “ángeles” y señaló que “irían con él”, antes de quitarse la vida.

El secretario de Gobierno de Itumbiara dejó una carta de despedida: “Todo tiene un final, y hoy llegó el nuestro”. Foto: X/@aredacao

Tras la difusión de ese mensaje, Sarah Tinoco Araújo hizo pública una carta en la que reconoció errores en su matrimonio y expresó el impacto de lo ocurrido. “Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre. Reconozco, ante todos, que cometí errores en mi matrimonio. Errores que dolieron, que causaron dolor y que nunca debieron haber sucedido”.

En el texto también afirmó: “Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo sucedido”.

La mujer sostuvo que sus hijos no tenían relación con el conflicto entre la pareja. “Pero también debo decir que nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto. Eran la luz de mis días, y ahora vivo en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento”, escribió.

El secretario de la alcaldía de Itumbiara, Thales Machado, en una foto con su esposa e hijos. Foto: X/@LFP_sccp19

Al final de la misiva, ofreció disculpas a su entorno cercano. “Pido perdón a nuestras familias, amigos y a todos los que sufren con nosotros. Pido perdón especialmente a mis hijos, que ya no están aquí para escuchar mi voz y expresar cuánto los amaba”.

Machado se desempeñaba como secretario municipal de Gobierno de Itumbiara, municipio ubicado en el sur del estado de Goiás. El caso generó conmoción en la localidad tras la publicación del mensaje en redes sociales y la posterior difusión de la carta de su esposa.