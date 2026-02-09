El gota a gota y el tusi desatan guerra entre delincuentes colombianos con presencia en varios países: “Viene desde Uruguay, Panamá y Brasil”

En las dos últimas semanas, en Pereira estalló una guerra entre prestamistas del gota a gota y expendedores de tusi, que les ha costado la vida a varias personas.

El martes, 3 de febrero, a las 7 de la noche, sicarios asesinaron en el barrio Alejandría, en el sector de Cuba, a Miguel Ángel Alzate Quintero, conocido como Chucha.

Tres días antes, el sábado 31 de enero, fue asesinado John Mario Sánchez Giraldo en un parqueadero del céntrico barrio La Dulcera.

El hombre, conocido con el alias de Mono Becerro, era señalado de liderar el cobro de préstamos ilegales en por lo menos cuatro barrios de Pereira.

Ambos crímenes, según las autoridades, están relacionados con una guerra entre prestamistas ilegales con presencia no solo en otras ciudades, sino también en otros países de Suramérica.

“La Sijín (Seccional de Investigación Judicial) y el Bloque de Búsqueda liderarán la investigación de la posible muerte de Mono Becerro. Las informaciones preliminares refieren una confrontación internacional y nacional de ‘gota a gota’ que viene desde Uruguay, Panamá, Brasil y otros países”, dijo en su momento el coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

El enfrentamiento también tendría que ver con redes de fabricación y expendio de la cocaína rosada, conocida como tusi.

Foto: ADOBE STOCK

Por esto, las autoridades locales tomaron medidas para evitar otros asesinatos en Pereira, ciudad que al 5 de febrero ya sumaba 17 homicidios, y abrieron una investigación conjunta con Interpol “para conocer la entrada de otros delincuentes al país y su llegada a Pereira”.

Incluso, en el radar de las autoridades están varios alias. “Lideraremos esta investigación; también sabemos que hay actividades relacionadas con alias Cipriliano, alias Salas y otros más que vienen detrás de esta actividad delincuencial”, expresó el comandante de la Policía de Pereira.

Las autoridades también indagan si estos asesinatos ocurridos en Pereira tienen relación con otros cometidos en Manizales, donde el martes, 3 de febrero, fueron asesinados Cristian Camilo Henao Gómez, un pensionado del Ejército Nacional, y Daruin Morales Cardona.

Este último, de 35 años y oriundo de Herveo, un municipio del norte del Tolima, era —según las autoridades— un reconocido empresario dedicado a la venta del chance y al préstamo gota a gota en la capital de Caldas.

Mauricio Gaitán, secretario del Interior de Manizales, dijo al diario La Patria que “la línea de investigación arroja un ajuste de cuentas entre personas vinculadas al ilícito, entre ellos el chance ilegal y préstamos de dinero ilegal”.

El gota a gota es un negocio que se extendió desde Colombia y hoy tiene redes en más de diez países de América: México, Guatemala, Panamá, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, en los que los prestamistas amasan fortunas.

“No hay en Brasil un lugar, una ciudad, por grande o pequeña que sea, donde no haya un ‘gota a gota’ colombiano”, dijo a SEMANA Laura Falla Mejía, una antropóloga egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá, que lleva más de diez años investigando sobre el fenómeno del agiotismo en el continente.