Capturan a ocho presuntos sicarios de La Cordillera vinculados a homicidios y desapariciones en el Eje Cafetero

En una acción coordinada entre la Policía Metropolitana de Pereira, la Fiscalía General de la Nación y unidades de inteligencia e investigación criminal, las autoridades ejecutaron la operación “Demetrio”, que permitió la captura de ocho presuntos integrantes del componente sicarial del grupo delincuencial organizado La Cordillera.

Los procedimientos se desarrollaron el 28 de marzo de 2026 en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; Chinchiná, en Caldas; Quimbaya, en Quindío; y Soledad, en Atlántico. Durante la ofensiva se realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro, además de una imputación adicional, la emisión de una notificación internacional de Interpol y la captura en flagrancia de dos personas por el delito de receptación.

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Entre los detenidos figuran los alias “Nea” y “Cartago”, señalados como coordinadores de sicariato dentro de la estructura. De acuerdo con las autoridades, “estas personas serían responsables de dinamizar acciones violentas en Pereira y Dosquebradas, bajo órdenes directas de cabecillas como alias ‘Fantasma’, ‘Negro Sensei’ y ‘Juangui’”.

Según el reporte oficial, los capturados deberán responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Las investigaciones indican que este grupo fue identificado desde 2024 como el brazo armado de La Cordillera, con funciones específicas en la ejecución de homicidios selectivos y hechos de violencia extrema.

Las autoridades atribuyen a esta estructura la participación en más de 15 homicidios durante 2025, de los cuales cinco ya cuentan con respaldo judicial. Asimismo, se les vincula con una tentativa de homicidio, dos casos de desaparición forzada y un hecho de desmembramiento ocurrido en Pereira.

“Este componente sicarial operaba principalmente en los barrios San Judas y El Balso, en Dosquebradas, zonas consideradas estratégicas para el tráfico de estupefacientes”, indicaron fuentes del proceso. De acuerdo con la investigación, las actividades ilícitas generaban ingresos superiores a los mil millones de pesos mensuales.

En medio de los operativos, las autoridades incautaron 10 teléfonos celulares, 500 gramos de marihuana, 300 gramos de base de coca y lograron la recuperación de un vehículo que había sido reportado como hurtado.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las audiencias preliminares para la legalización de las capturas e imputación de cargos.