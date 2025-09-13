Suscribirse

Nación

Cayó cabecilla del grupo delincuencial La Cordillera en la Virginia, Risaralda

Alias Eusebio, como se le conoce, fue requerido por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Redacción Nación
13 de septiembre de 2025, 10:14 p. m.
Capturan a alias Eusebio, cabecilla de primer nivel de La Cordillera en La Virginia, Risaralda.
Capturan a alias Eusebio, cabecilla de primer nivel de La Cordillera en La Virginia, Risaralda. | Foto: Policía

En medio de un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, se logró la captura de de un importante cabecilla de primer nivel del grupo delincuencial organizado La Cordillera.

Los hechos se registraron en jurisdicción del municipio de La Virginia, en el departamento de Risaralda, donde el hombre fue requerido por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Contexto: Así se planean y ejecutan las asonadas contra la Fuerza Pública en Colombia con la participación de las disidencias de las Farc: “Nada es al azar”

Entre los antecedentes judiciales de alias Eusebio se encuentran homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fuga de presos. También lideraba una red dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos.

El sujeto tiene una trayectoria criminal superior a los 15 años, en los cuales se ha desempeñado como jefe de zona de La Cordillera en La Virginia, encargado del tráfico estupefacientes hacia distintos municipios de Risaralda.

Según información de inteligencia, Eusebio mantenía contacto con reconocidos líderes de la estructura delincuencial, entre ellos alias Garra y alias Tres Caras, para generar ingresos mensuales superiores a los 500 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes.

Capturan a alias Eusebio, cabecilla de primer nivel de La Cordillera en La Virginia, Risaralda.
Capturan a alias Eusebio, cabecilla de primer nivel de La Cordillera en La Virginia, Risaralda. | Foto: Policía

La captura de Eusebio se suma a la detención de otros cuatro integrantes de la misma estructura criminal, responsables de dinamizar el narcotráfico en La Virginia, Belén de Umbría, Mistrató, Viterbo, Balboa y Apía, además de mantener injerencia y nexos en la ciudad de Pereira.

Las autoridades han propinado importantes golpes a la estructura delincuencial en los últimos días, con un balance de 12 integrantes capturados, 10 armas de fuego y 20 celulares incautados, y 4 sicarios neutralizados.

Contexto: La crueldad del Clan del Golfo: estas son las estremecedoras fotos de los menores de edad reclutados en la selva

Las operaciones contra esta organización dejan la captura de 117 integrantes, la extradición de uno de sus cabecillas, la incautación de 29 armas de fuego y la afectación a sus finanzas ilegales por más de $1.500 millones de pesos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Javier Suárez, imparable: de Selección Colombia a darle el triunfo al Sporting con este gol

2. Cayó cabecilla del grupo delincuencial La Cordillera en la Virginia, Risaralda

3. Estrella de Bolivia contó verdad sobre por qué utilizó camiseta de la Selección Colombia: esto habló con James

4. Grave alerta de Red de Veedurías sobre proceso de contratación en Reficar, filial de Ecopetrol

5. Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025: partido entre Fortaleza y América movió el liderato

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Captura

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.