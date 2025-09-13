Cayó cabecilla del grupo delincuencial La Cordillera en la Virginia, Risaralda

En medio de un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, se logró la captura de de un importante cabecilla de primer nivel del grupo delincuencial organizado La Cordillera.

Los hechos se registraron en jurisdicción del municipio de La Virginia, en el departamento de Risaralda, donde el hombre fue requerido por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Entre los antecedentes judiciales de alias Eusebio se encuentran homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fuga de presos. También lideraba una red dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos.

El sujeto tiene una trayectoria criminal superior a los 15 años, en los cuales se ha desempeñado como jefe de zona de La Cordillera en La Virginia, encargado del tráfico estupefacientes hacia distintos municipios de Risaralda.

Según información de inteligencia, Eusebio mantenía contacto con reconocidos líderes de la estructura delincuencial, entre ellos alias Garra y alias Tres Caras, para generar ingresos mensuales superiores a los 500 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes.

Capturan a alias Eusebio, cabecilla de primer nivel de La Cordillera en La Virginia, Risaralda. | Foto: Policía

La captura de Eusebio se suma a la detención de otros cuatro integrantes de la misma estructura criminal, responsables de dinamizar el narcotráfico en La Virginia, Belén de Umbría, Mistrató, Viterbo, Balboa y Apía, además de mantener injerencia y nexos en la ciudad de Pereira.

Las autoridades han propinado importantes golpes a la estructura delincuencial en los últimos días, con un balance de 12 integrantes capturados, 10 armas de fuego y 20 celulares incautados, y 4 sicarios neutralizados.