La crueldad del Clan del Golfo: estas son las estremecedoras fotos de los menores de edad reclutados en la selva

Las fotografías que revela SEMANA son las pruebas más recientes que lograron las Fuerzas Militares sobre el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia: niños y adolescentes que les fueron arrebatados a sus madres para sumarlos a un conflicto que se inventaron los narcotraficantes.

El autor de las imágenes pertenece al Clan del Golfo, la más reciente estructura criminal que se sumó a la política de paz total del Gobierno Petro y que ya obtuvo un triunfo en la negociación: la Casa de Nariño lo reconoció como el Ejército Gaitanista de Colombia, un capricho que empujaron sus cabecillas por meses.

Reclutamiento forzado de menores de edad es un tema crítico en el país. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Estos retratos fueron tomados por un hombre que, junto con su bloque ilegal, tiene la misión de conformar un ejército para hacerle contrapeso al ELN y apoderarse de las rutas del narcotráfico en el Chocó. Las comunidades negras e indígenas han sido las más golpeadas en este conflicto.

Los menores que aparecen en las fotos son indígenas que viven a cientos de kilómetros de distancia de Quibdó, a donde no ha llegado el Estado, pero sí los grupos criminales. Ellos han sido obligados a sumarse a la guerra por la fiebre del dinero, el narcotráfico y la extracción de oro.

Comunidades negras e indígenas son golpeadas por el reclutamiento de menores de edad. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Uno de los uniformados que accedió a este material describió a esta revista la operación que ejecuta el Clan del Golfo para fortalecerse: “Alias Cristián es el reclutador de menores de edad. Les da dinero a los líderes indígenas para reclutar, les paga cada dos meses. Enamoran a las niñas para llevárselas y las explotan sexualmente”.

Las fotografías forman parte de un expediente judicial con el que las autoridades buscan identificar y ubicar a los responsables de este fenómeno que afecta al Pacífico colombiano, que se ha llevado por delante varias vidas y torturado a cientos de familias por la ausencia de sus niños.

Lo que ocurre en el Chocó es dramático. Con base en denuncias de la Iglesia católica y las autoridades locales, las organizaciones delincuenciales están incursionando en los territorios indígenas para llevarse bajo engaños a los menores de edad y matricularlos en sus escuadrones de violencia.

Los testimonios recogidos por las autoridades dan cuenta de que los menores más grandes son entrenados y formados para combatir, mientras que los más pequeños son ingresados a campamentos y residencias para evitar la persecución de las Fuerzas Militares por aire y tierra.

Chocó es uno de los departamentos en el que más se presentan menores reclutados. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

El temor de ser reclutados por las estructuras ilegales ha llevado a varios adolescentes a quitarse la vida. No hay una estadística de las muertes, pues el dolor queda atrapado en las periferias del Chocó para evitar que las noticias se ventilen en medios de comunicación y las víctimas queden en evidencia ante los criminales.

El ELN no se queda atrás. En la angustia que viven sus cabecillas por el avance del Clan del Golfo y la posible llegada de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, a través de la frontera que comparte con el Valle del Cauca, ha ordenado varios paros armados y multiplicado la interceptación de adolescentes que puedan disparar, crear campos minados, cobrar extorsiones, intimidar con la palabra y secuestrar.

ELN también está reclutando menores de edad. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API