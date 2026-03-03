Risaralda

En un lujoso condominio de Cerritos en Pereira fue capturado alias Cakín, cabecilla de Los Flacos

La detención se produjo en el marco de la operación Cronos, una ofensiva estratégica dirigida contra estructuras multicrimen que operan en el suroccidente del país.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:11 p. m.
Los detalles de la captura de alias Cakín en Risaralda.
Los detalles de la captura de alias Cakín en Risaralda. Foto: cortesía

En un operativo que sorprendió a residentes de un exclusivo condominio del sector de Cerritos, zona rural de Pereira, fue capturado Brainer Robinson Montoya Serna, conocido con el alias de Cakín, señalado por las autoridades como uno de los máximos cabecillas del grupo delincuencial Los Flacos, con presunta injerencia en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Cerritos es un corredor residencial y campestre de alto nivel, ubicado sobre la vía que comunica a Pereira con Cartago y el norte del Valle. En los últimos años se ha consolidado como una zona de condominios de lujo, fincas y clubes privados, lo que hizo aún más llamativa la presencia del señalado cabecilla en ese lugar.

La detención se produjo en el marco de la operación Cronos, una ofensiva estratégica dirigida contra estructuras multicrimen que operan en el suroccidente del país. La acción fue liderada por la Policía Nacional de Colombia, en articulación con el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol – OPEC3), la Regional de Investigación Criminal n.º 3, la Seccional de Inteligencia Policial, la Sijín y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Grate).

Captura de alias Cakín en Risaralda
Captura de alias Cakín en Risaralda. Foto: cortesía

Según fuentes oficiales, durante varias semanas se adelantaron labores de inteligencia, seguimientos técnicos y verificaciones en terreno que permitieron ubicar con precisión el lugar donde se ocultaba alias Cakín. “Fue un trabajo meticuloso que nos permitió establecer su ubicación exacta y actuar en el momento oportuno”, indicó una fuente vinculada a la investigación.

El capturado es requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles. Para los investigadores, no era un integrante secundario dentro de la estructura, sino una de sus principales cabezas visibles y pieza clave en la coordinación de actividades ilícitas atribuidas a Los Flacos.

De acuerdo con la Policía, esta organización estaría vinculada con la dinamización de economías ilegales y la disputa por el control territorial en corredores estratégicos del norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. “Su rol dentro del grupo lo ubicaba como articulador de acciones criminales y dinamizador de la estructura”, señalaron las autoridades.

Durante la diligencia de allanamiento fue hallada una caleta con tres armas de fuego y munición. Este hallazgo, según la institución, refuerza las hipótesis sobre la capacidad armada del grupo y su posible relación con hechos violentos que han afectado la seguridad y la convivencia ciudadana en la región.

La captura se produjo días después del consejo de seguridad realizado en Cartago, donde el Gobierno nacional reiteró la instrucción de intensificar la presión contra las estructuras criminales que operan en el Valle del Cauca. Desde la Policía se indicó que este resultado hace parte de una estrategia sostenida para impactar a los máximos responsables y debilitar la capacidad operativa y financiera de estos grupos.

Captura de alias Cakín en Risaralda
Captura de alias Cakín en Risaralda Foto: cortesía

Con alias Cakín a disposición de la justicia, las autoridades esperan avanzar en nuevas líneas investigativas y judicializaciones que permitan desarticular de manera integral a Los Flacos. “Este es un paso importante, pero la meta es afectar toda la estructura”, puntualizaron.

Entretanto, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, insistiendo en que la información oportuna continúa siendo determinante en la lucha contra el crimen organizado.

