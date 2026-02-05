Manizales

‘Vendetta’ entre mafias del chance ilegal y gota a gota en Manizales: acribillan a reconocido empresario de la galería y su escolta

Uno de los muertos, identificado como Cristian Camilo Henao Gómez, era pensionado del Ejército.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:50 a. m.
El CTI de la Fiscalía adelanta la recopilación de evidencia para esclarecer el hecho.
El CTI de la Fiscalía adelanta la recopilación de evidencia para esclarecer el hecho. Foto: A.P.I.

A una retaliación entre mafias de venta de chance ilegal y cobros gota a gota en la galería de Manizales le atribuyen las autoridades el asesinato de un empresario y su escolta, un militar pensionado, acribillados en la noche del martes.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian Camilo Henao Gómez, un pensionado del Ejército Nacional, y Daruin Morales Cardona.

Este último, de 35 años y oriundo de Herveo, un municipio del norte del Tolima, era —según las autoridades— un reconocido empresario dedicado a la venta del chance y préstamos gota a gota en la capital de Caldas.

Ambos fueron baleados, de acuerdo con lo que publicó el diario local La Patria, luego de una tarde de cobranzas y de sostener una reunión con una tercera persona en una casa del barrio Villanueva, en una zona céntrica de esa ciudad.

Eran cerca de las 9:45 p. m. cuando los dos sicarios los abordaron y les dispararon. El escolta sufrió cuatro disparos, que le quitaron la vida de inmediato, sin que pudiera reaccionar para proteger a su patrón.

Mora, como le decían al prestamista, sufrió seis disparos en el tórax. A su lado, las autoridades encontraron un arma traumática y un bolso repleto de dinero. Aunque fue auxiliado y remitido a un centro asistencial, los balazos recibidos afectaron sus órganos vitales.

Mauricio Gaitán, secretario del Interior de Manizales, habló sobre lo ocurrido. “La línea de investigación arroja un ajuste de cuentas entre personas vinculadas al ilícito, entre ellos el chance ilegal y préstamos de dinero ilegal”, le dijo el funcionario a La Patria.

ONU-Hábitat destacó a Manizales como la mejor ciudad para vivir en América Latina por sus avances en sostenibilidad, calidad de vida y gestión pública.
Manizales. Foto: semana - Guillermo Torres Reina

También habló sobre lo sucedido el teniente coronel César Alberto Aristizábal Riascos, comandante (e) de Policía Metropolitana de Manizales.

“La Policía Nacional ha dispuesto toda la capacidad investigativa e inteligencia para, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantar las actuaciones de indagación y recolección de elementos materiales probatorios que nos permitan establecer los móviles e identificar los presuntos responsables del hecho”, señaló.

Con estas dos muertes, Manizales acumula tres homicidios en lo que va de 2026. Sin embargo, las autoridades evalúan si tienen alguna conexión con recientes crímenes en Pereira, relacionados con cobros gota a gota, o con alguno de los 38 asesinatos cometidos en 2025 en esa ciudad.

Finalmente, consideran que esto obedece a una sangrienta venganza que tiene con los pelos de punta a algunos sectores de la tranquila Manizales.

