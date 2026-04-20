Familia habría entregado a su hija menor de edad como parte de pago de un ‘gota a gota’ en Sabanalarga, Atlántico

Una denuncia hecha por el alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams, destapó un caso que refleja una de las caras más crudas del endeudamiento ilegal en Colombia: una familia, presuntamente ahogada por una deuda con un prestamista ‘gota a gota’, habría entregado a su hija menor de edad como forma de pago.

El señalamiento, que ya genera indignación, apunta a que la menor permaneció entre 30 y 60 días bajo el control del prestamista. Al regresar a su hogar, lo hizo embarazada, en un hecho que podría configurar graves delitos como abuso y explotación.

Fue el propio mandatario quien expuso la situación en medio de una intervención pública, con palabras que dejan ver la gravedad de lo ocurrido.

“Hay cosas tan deleznables y vilipendientes como que una persona deba un dinero, a un cuentagotas, y le entregue su hija como pago para que la use 30 o 60 días y después la entregue embarazada”, afirmó.

El alcalde insistió en la dimensión del caso al señalar: “Eso es un desastre. Eso pasó allá. Eso es lo que está ocurriendo”, una frase que encendió las alarmas sobre hechos que, según él, no siempre quedan registrados en las estadísticas oficiales.

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“Aunque eso no aparezca en los reportes policiales, pero como yo soy político y atiendo todos los días desde las 3 de la mañana, mucha gente confía en mí y me dice la verdad”, agregó el mandatario, sugiriendo que este tipo de situaciones podrían estar ocurriendo con más frecuencia de la que se conoce públicamente.

De acuerdo con el alcalde, el caso habría ocurrido en medio de la presión ejercida por redes de préstamo informal, conocidas como ‘gota a gota’, que operan al margen de la ley y suelen imponer intereses abusivos y métodos de cobro violentos.

Estas estructuras, ampliamente extendidas en varias regiones del país, se aprovechan de la vulnerabilidad económica de las familias. En contextos de pobreza extrema, como el que describe la denuncia, las víctimas pueden llegar a tomar decisiones desesperadas para intentar saldar deudas que crecen rápidamente y se vuelven impagables.

El hecho de que la menor haya regresado embarazada eleva la gravedad del caso y abre la puerta a una investigación por posibles delitos sexuales y explotación.

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Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre capturas o avances judiciales relacionados con este caso en particular. Sin embargo, la denuncia pública del alcalde pone sobre la mesa una problemática que sigue creciendo en silencio.

El caso no solo ha generado rechazo, sino que vuelve a evidenciar el impacto del ‘gota a gota’ en comunidades vulnerables, donde las deudas dejan de ser un asunto económico y pasan a afectar la vida personal.