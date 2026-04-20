Descubren centro logístico del Estado Mayor Central de las disidencias en Calamar, Guaviare: había desde explosivos tipo balón bomba hasta un dron

Un contundente golpe a la logística de guerra de la estructura armada Armando Ríos, del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, propinó la Dijín en las últimas horas.

Funcionarios de esa dirección policial incautaron material de guerra y explosivos destinados a acciones terroristas en Calamar, Guaviare.

Según informaron, se trata de un centro logístico clave, ubicado en la vereda La Argelia, en zona rural de Calamar.

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El inmueble allanado por las autoridades, indicó la fuente, funcionaba como punto de almacenamiento de material de guerra para este grupo armado ilegal.

En el operativo, incautaron seis artefactos explosivos improvisados (AEI) tipo “balón bomba”; 10 Granadas diseñadas para ser lanzadas desde drones de calibres 60mm y 120mm; un fusil M4, un drone de alta tecnología, un proveedor y 30 cartuchos para fusil.

Arsenal incautado al Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC en Calamar, Guaviare. Foto: Dijín

Según la Policía, esa estructura criminal tiene una fuerte presencia armada y control territorial en áreas selváticas de los departamentos de Guaviare, Meta y Vaupés.

“Sus rentas criminales provienen principalmente del narcotráfico y la extorsión, recursos que utilizan para financiar ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública”, señaló la Dijín.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, dijo que este componente armado es responsable de múltiples acciones terroristas recientes en la región, entre ellas un atentado contra el Batallón de Infantería Camacho Leyva en enero de 2025; los hostigamientos a las estaciones de Policía en Calamar y El Retorno en abril y julio de 2025, y el atentado contra la vivienda del Alcalde de Calamar en octubre de 2025.

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“Con este resultado operacional, se logra neutralizar de manera oportuna posibles atentados terroristas dirigidos contra las instituciones y la población civil. La pérdida de este material bélico y tecnológico debilita significativamente la capacidad de maniobra y el componente logístico del grupo criminal en el sur del país”, indicó la fuente.

Además, destacó que la coordinación entre esas agencias de inteligencia y las fuerzas militares en terreno “siguen siendo la herramienta más eficaz para garantizar la seguridad de los habitantes del Guaviare y frenar el avance de los grupos al margen de la ley”.