Campesino cayó en campo minado y así lo rescató el Ejército en Casanare

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa realizando acciones al margen de la ley en distintas zonas de Colombia, junto con las disidencias de las Farc. El Ejército Nacional informó este lunes, 27 de abril, que logró la extracción de un campesino que cayó en un campo minado en el departamento de Casanare.

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Fueron integrantes de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, a través del Grupo de Caballería Montado n.° 16 Guías del Casanare y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes brindaron ayuda humanitaria en zona rural del municipio de Támara.

“Ante la carencia de personal médico en la zona y la complejidad de las heridas causadas por la mina antipersonal, la comunidad pidió apoyo a las tropas que prestan seguridad en el área, por lo cual los socorristas militares le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarlo, mientras, de manera simultánea, se hacían las coordinaciones con el Comando Aéreo de Combate n.° 2 para facilitar su evacuación”, explicó la institución militar.

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El campesino tuvo que ser evacuado en un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y remitido a un centro asistencial en Yopal, donde personal médico especializado se encarga de su recuperación.

“Con estas acciones, el Ejército Nacional ratifica su compromiso con la población civil, colocando a disposición todas sus capacidades, con el único objetivo de proteger la vida, integridad y seguridad de los colombianos”, precisó.

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En esta zona también hay presencia de alias Antonio Medina a través de las disidencias de las Farc, en área rural del municipio de Támara, en el departamento de Casanare. Aunque las Fuerzas Militares han adelantado operaciones, las comunidades señalan que la presencia de la fuerza pública no es permanente.

Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, sería el máximo cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc, con presencia en los departamentos de Casanare y Arauca, en zona de frontera con Venezuela, donde mantiene influencia y coordina actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión.