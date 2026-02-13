Mundo

Secretario de Gobierno en Brasil disparó a sus dos hijos y se quitó la vida tras enterarse de infidelidad de su esposa: escribió una carta

El funcionario brasileño Thales Machado pidió perdón y contó qué lo impulsó a tomar esta decisión.

Redacción Mundo
13 de febrero de 2026, 7:50 a. m.
Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre.
Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre. Foto: X/@gordofofoqueiro

Una tragedia enluta a Brasil después de que se conociera que Thales Machado, secretario de Gobierno de Itumbiara, les disparó a sus hijos de 12 y 8 años, después de descubrir a su esposa serle infiel con otro hombre.

El hijo mayor de Machado fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, pero lastimosamente no sobrevivió a las heridas. El hijo menor, de 8 años, fue operado de urgencia en el Hospital Estatal de Itumbiara, donde se encuentra en estado crítico.

En un primer momento, la Policía Civil del Estado de Goiás (PCGO) comunicó el fallecimiento de ambos menores. No obstante, horas más tarde, la institución rectificó la información e indicó que uno de los niños logró sobrevivir.

El secretario de Gobierno de Itumbiara dejó una carta de despedida: “Todo tiene un final, y hoy llegó el nuestro”.
El secretario de Gobierno de Itumbiara dejó una carta de despedida: “Todo tiene un final, y hoy llegó el nuestro”. Foto: X/@aredacao

Asimismo, la Policía Civil señaló que, por ahora, el hecho está siendo investigado como un homicidio consumado y un intento de homicidio, seguido del suicidio del presunto agresor. Según las autoridades, hasta el momento no se han hallado indicios que apunten a la intervención de terceras personas.

Horas antes de cometer el crimen, el secretario publicó fotos de los niños, según pudo conocer el diario O Globo: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos… Papá los quiere mucho”, escribió el funcionario en las publicaciones en las que se veía a sus dos hijos.

Caso Zulma Guzmán: amigo revela cómo fueron los últimos días de la madre de niña muerta por talio

El hombre de 40 años también redactó una carta que fue publicada en sus redes sociales, la cual estaba dirigida a su esposa, a quien acusó de haberle sido infiel.

“Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y hoy lo nuestro ha llegado a su fin, por desgracia”, dijo en el texto, y agregó: “Intenté siempre en estos 15 años de mi familia mantener la mejor armonía y respeto posible… pero hoy llegó a un límite de lo improbable”.

El secretario de la alcaldía de Itumbiara, Thales Machado, en una foto con su esposa e hijos
El secretario de la alcaldía de Itumbiara, Thales Machado, en una foto con su esposa e hijos. Foto: X/@LFP_sccp19

“Mi esposa sale de Itumbiara para São Paulo para encontrarse con una persona”, contó Machado en un texto publicado en Instagram, “ahí vino la desconfianza, pero nunca imaginé que haría eso”.

“La semana pasada aún hablé como siempre… Si no estamos bien, vamos a mantener el respeto y hablar antes… pero no escuchó y prefirió esto de hoy”, dijo el hombre antes de cometer el crimen, y agregó: “Triste… Partimos yo y mis niños, que ahora son ángeles que, infelizmente, vinieron conmigo”.

El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) coordinó y vigiló la labor de los especialistas forenses hasta que se procedió al levantamiento del cuerpo del varón; asimismo, llevó a cabo las diligencias y actuaciones pertinentes en el lugar de los hechos.

Carta publicada por el hombre de 40 años en sus redes sociales
Carta publicada por el hombre de 40 años en sus redes sociales. Foto: ThalesmachadoTM

“Sarah, desafortunadamente, esto no era lo que quería… solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste, y te fuiste con una persona descalificada, un pícaro de nuestra ciudad”, expuso en la carta.

