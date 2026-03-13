El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, permanece en cuidados intensivos por bronconeumonía

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado este viernes a cuidados intensivos con bronconeumonía, informaron sus médicos, luego de haber sido trasladado a un hospital tras sentirse mal en la cárcel.

Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario de 70 años presentó un “cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”, según un reporte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes sociales por su esposa, Michelle Bolsonaro.

De acuerdo con el informe médico, Bolsonaro recibe antibióticos por vía intravenosa para tratar una “bronconeumonía bacteriana bilateral” detectada en los exámenes.

El exmandatario ha padecido recurrentes problemas de salud desde que recibió una puñalada en el abdomen durante un acto de campaña en 2018. A raíz de ese ataque tuvo que someterse a varias cirugías y desde entonces ha sufrido crisis recurrentes de hipo acompañadas de vómito.

La corte suprema ha negado pedidos de su defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Jair Bolsonaro. Foto: Getty Images

“Están jugando con la vida de mi padre”, afirmó el senador Flávio Bolsonaro a la salida del hospital.

“Debería disponer como mínimo de la prisión domiciliar humanitaria”, añadió el también precandidato de la derecha para las elecciones de octubre.

El expresidente se encuentra recluido en el complejo penitenciario Papuda, donde le fue asignado un espacio habitualmente destinado para cuatro personas. La celda cuenta con cocina, televisión, una cama matrimonial y un área externa privada.

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En 2025, la corte suprema lo condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por otra parte, Lula anunció este viernes que prohibió la entrada a Brasil de un alto diplomático estadounidense que pretendía visitar a Bolsonaro en prisión.

“Le prohibí venir a Brasil”, dijo el mandatario durante un acto en Rio de Janeiro.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente de Brasil Foto: GETTY IMAGES

Una fuente diplomática brasileña confirmó a AFP que la visa de Darren Beattie, consejero sobre Brasil del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, fue revocada este viernes por “omisión de informaciones y mentiras sobre el propósito de la visita”.

Asimismo, la cancillería alertó el jueves a la corte suprema que “la visita de un funcionario estatal extranjero a un expresidente de la República durante un año electoral podría constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño”.

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Brasil celebrará elecciones generales en octubre y, pese a estar preso, Bolsonaro sigue siendo una figura influyente en la política del país sudamericano.

Por esta razón, designó a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, como el candidato de la derecha para enfrentar a Lula, de 80 años, quien ha mencionado que buscará la reelección.

Según la última encuesta del instituto Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.

*Con información de AFP.