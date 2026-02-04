Mundo

Jair Bolsonaro y militares acusados de apoyar intento de golpe de Estado sufrirían duro castigo de parte de la ley

El exmandatario sigue privado de la libertad, mientras que su defensa sigue pidiendo casa por carcel por motivos de salud.

Redacción Mundo
4 de febrero de 2026, 10:58 a. m.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: GETTY IMAGES

Una corte militar de Brasil anunció este martes que examinará si el expresidente Jair Bolsonaro y varios generales, condenados por intento de golpe de Estado, deben perder sus rangos en las fuerzas armadas, en un caso inédito en el país.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue condenado en septiembre pasado por la corte suprema a 27 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma “autoritaria” tras su derrota ante el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

Nunca en la historia de Brasil oficiales con altos rangos militares de general o almirante habían sido sometidos a un proceso de retiro de sus galones.

El Supremo Tribunal Militar (STM) debe ahora discutir un pedido de los fiscales militares para declarar “indignos” de mantener sus rangos y beneficios en las fuerzas armadas a Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y a cuatro altos mandos que fueron también condenados por la tentativa golpista, dijo la presidenta de esa corte, Maria Elizabeth Rocha.

(FILES) Brazilian President Jair Bolsonaro gestures during the launch of a program for the resumption of tourism, a sector severely affected by the new coronavirus outbreak, at Planalto Palace in Brasilia, on November 10, 2020. Brazil's Supreme Court on September 11, 2025, convicted firebrand ex-president Jair Bolsonaro of plotting a coup, sealing his fate with a 4-1 vote that could send him to prison for the rest of his life. All but one judge found the 70-year-old guilty of plotting to overthrow Luiz Inacio Lula da Silva following his October 2022 elections defeat by the left-winger. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
Jair Bolsonaro podría perder sus beneficios como militar retirado. Foto: AFP

Dos de los jueces del STM deben hacer una evaluación preliminar para determinar el inicio del juicio en el plenario de 15 magistrados (diez militares y cinco civiles), para cuyo inicio no hay plazo previsto.

Rocha dijo en rueda de prensa que Bolsonaro “está siendo juzgado por un tribunal de honra” que discutirá si mantiene su rango de capitán pese a la condena por la trama golpista.

Expresidente Bolsonaro habría intentado fugarse a medianoche tras dañar su brazalete electrónico; esto dijo la Corte

Según la magistrada, los procesos contra los altos mandos -los generales Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira y Augusto Heleno, y el excomandante de la Marina, almirante Almir Garnier Santos-, son “inéditos” en Brasil desde la creación del antecesor de ese tribunal en 1808.

Bolsonaro y Lula da Silva se disputarán la segunda vuelta por la presidencia. -Foto: Reuters. / Autor: (imagen izquierda: Ueslei Marcelino) (Imagen derecha: Amanda Perobelli).
Bolsonaro está encarcelado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Foto: Reuters

“Por primera vez estamos (...) juzgando la pérdida de rango de un general”, dijo Rocha. “Será un juicio paradigmático, una jurisprudencia que definirá hasta los rumbos de este tribunal y su entendimiento con relación a la preservación y mantenimiento del estado democrático de derecho”, añadió.

De ser condenado por el STM, Bolsonaro pasaría a ser un civil y podría tener que abandonar la cárcel de la policía militar en el enorme complejo carcelario de Papuda, en Brasilia, donde permanece recluido desde el mes pasado.

Estados Unidos levantó las sanciones contra el juez clave en el juicio a Bolsonaro: ¿siguen acercándose Trump y Lula?

Esa decisión deberá recaer en el juez de la corte suprema a cargo del caso, Alexandre de Moraes, considerado un enemigo del bolsonarismo.

El exmandatario ultraderechista, de 70 años, sufre de problemas de salud como consecuencia de un ataque con cuchillo en 2018, y su defensa pide que sea trasladado a prisión domiciliar.

Con información de AFP.

