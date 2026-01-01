Mundo

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

El líder de la derecha fue operado de una hernia inguinal el 25 de diciembre y luego se sometió a un procedimiento contra sus recurrentes crisis de hipo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de enero de 2026, 4:10 p. m.
Jair Bolsonaro no podría optar por ser presidente hasta las elecciones del 2030, cuando ya tendría 75 años.
Jair Bolsonaro no podría optar por ser presidente hasta las elecciones del 2030, cuando ya tendría 75 años. Foto: getty images

La Corte Suprema de Brasil rechazó un pedido de prisión domiciliaria que por motivos de salud hizo el expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, según una resolución judicial publicada este jueves.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud por un “riesgo concreto de agravamiento” de la salud de Bolsonaro, de 70 años, hospitalizado desde hace más de una semana en Brasilia.

Expresidente Jair Bolsonaro fue operado “con éxito” por una hernia en hospital de Brasilia

El líder de la derecha brasileña fue operado de una hernia inguinal el 25 de diciembre y luego se sometió a un procedimiento contra sus recurrentes crisis de hipo.

“A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud” de Bolsonaro, consideró en su decisión el juez Alexandre de Moraes.

Gente

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Noticias Estados Unidos

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

Mundo

Liberan en Venezuela a 87 personas detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024

Mundo

Papa León XIV envía mensaje con motivo del Día Mundial de la Paz de la LIX este 1 de enero de 2026: “Cristo, nuestra esperanza”

Noticias Estados Unidos

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Mundo

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

Mundo

Donald Trump se burló de George Clooney por convertirse en ciudadano francés: “Buena noticia”

Mundo

Fuga en Brasil: un exjefe policial aliado de Bolsonaro es arrestado en Paraguay

Mundo

Expresidente Jair Bolsonaro fue operado “con éxito” por una hernia en hospital de Brasilia

Mundo

Expresidente Jair Bolsonaro ingresa a cirugía para operarse de una hernia

El exmandatario (2019-2022) cumple una condena de 27 años de prisión por un frustrado plan golpista para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El expresidente Jair Bolsonaro fue operado en el hospital DF Star de Brasilia.
El expresidente Jair Bolsonaro fue operado en el hospital DF Star de Brasilia. Foto: Getty Images/AP

Se espera que reciba el alta este jueves, según sus médicos.

Luego deberá regresar a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.

Crisis de hipo

Preso desde noviembre, Bolsonaro lidia desde hace años con secuelas de una puñalada en el abdomen que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías.

Toman drástica decisión sobre condena a 27 años de cárcel contra Jair Bolsonaro, tras supuesto riesgo de fuga

La defensa argumenta que el cuadro clínico del expresidente se agravó desde que la corte rechazó una solicitud similar de domiciliaria “humanitaria” hace semanas.

Los médicos sostienen que, además de la condición inusual de crisis de hipo, padece apnea del sueño severa, gastritis y esofagitis.

Pero el juez Moraes aseveró que se registra “un cuadro clínico de mejora de las incomodidades que estaba sintiendo (...) como se apuntó en el informe de sus propios médicos” esta semana.

Bolsonaro fue sometido en los últimos días a bloqueos anestésicos de un nervio que controla el diafragma, para atacar el hipo que, según su familia, le provoca vómitos y dificultad para respirar.

El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro habla durante el evento Turning Point USA en el resort Trump National Doral Miami el 3 de febrero de 2023 en Doral, Florida.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión. Foto: Getty Images

Sus médicos explicaron que el procedimiento no logró “interrumpir totalmente las crisis” aunque disminuyó su intensidad.

Su estado de ánimo “oscila mucho”, según el cardiólogo Brasil Caiado: “Queda muy golpeado en las noches y los días que pasa con hipo (...) y es claro que él ya llegó aquí con un nivel emocional más deprimido”.

Bolsonaro sostiene que es inocente de los delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado por los que fue condenado.

Revelan el video en el que Jair Bolsonaro admite haber quemado su tobillera electrónica con un soldador

La trama golpista contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares, según la corte.

En noviembre, antes de que lo trasladaran a la sede policial, Bolsonaro intentó destruir la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario.

*Con información de AFP

Más de Mundo

Así vivió Año Nuevo el presidente Donald Trump.

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Edward Hopper, Chop Suey, 1929

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

La medida responde a un aumento significativo en las detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, situando a Venezuela como la nación con mayor número de estadounidenses detenidos injustamente en el mundo.

Liberan en Venezuela a 87 personas detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024

A la espera de una apelación judicial, Jair Bolsonaro no podría optar por ser presidente hasta las elecciones del 2030, cuando ya tendría 75 años.

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

El recién elegido Papa León XIV saluda a los fieles y peregrinos reunidos en St. Plaza de San Pedro poco después de su elección, el jueves 8 de mayo de 2025

Papa León XIV envía mensaje con motivo del Día Mundial de la Paz de la LIX este 1 de enero de 2026: “Cristo, nuestra esperanza”

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Daniel Noboa Presidente de Ecuador

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

El presidente Donald Trump y el actor George Clooney.

Donald Trump se burló de George Clooney por convertirse en ciudadano francés: “Buena noticia”

Ola de calor se extiende por el sur de Europa con temperaturas sobre los 46 ºC en España, este sábado 28 de junio de 2025. En España, Portugal, Francia e Italia hay varias ciudades en alerta roja.

Estas son las regiones del mundo que vivieron un año de calor récord en 2025

Camila Mendoza Olmos

Autoridades confirman que cuerpo sin vida hallado en Texas, Estados Unidos, es de Camila Mendoza, joven que estaba desaparecida

Noticias Destacadas