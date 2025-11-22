Revelan el video en el que Jair Bolsonaro admite haber quemado su tobillera electrónica con un soldador

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado este sábado, 22 de noviembre, por riesgo de fuga de la residencia donde cumplía prisión domiciliaria, admitió haber usado por “curiosidad” un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero, en un video divulgado por la Corte Suprema.

El exmandatario, condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado en 2022 y en detención domiciliaria desde agosto, fue encarcelado ante un posible intento de escape, según el documento de la corte.

Un video divulgado por el Supremo Tribunal muestra al aparato aún en el tobillo de Bolsonaro, pero con marcas de quemadura. Preguntado por una policía sobre el asunto, el exmandatario contesta: “Metí un soldador ahí (por) curiosidad”.

URGENTE: STF divulga imagens da tornozeleira eletrônica usada por Jair Bolsonaro com sinais claros de tentativa de rompimento. Nas imagens, uma diretora da Secretaria de Administração Penitenciária do DF faz vistoria no equipamento. pic.twitter.com/81HGdiAPIE — Renato Souza (@reporterenato) November 22, 2025

Según el medio de noticias G1, la alarma del monitor de tobillo sonó a las 12:07 a. m. Inmediatamente, el equipo de seguridad de Bolsonaro fue alertado por la Secretaría de Administración Penitenciaria del Gobierno del Distrito Federal, responsable del dispositivo. El escolta confirmó la violación y reemplazó el monitor a la 1:09 a. m.

Alrededor de las 2:00 a. m., Moraes ordenó que el expresidente, que se encontraba bajo arresto domiciliario, fuera detenido y ubicado en una celda de la sede de la Policía Federal, según G1.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, por haber conspirado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

Brazalete electrónico de Bolsonaro. | Foto: X/@reporterenato

Desde agosto cumplía prisión domiciliaria en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia, monitoreado con una tobillera electrónica.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes le había impuesto esas restricciones por creer que el exmandatario intentaba obstruir el proceso en su contra.

Los abogados de Bolsonaro recibieron la noticia del encarcelamiento con “profunda perplejidad”.

El exmandatario, de 70 años, está en un “delicado” estado de salud y “su prisión puede poner su vida en riesgo”, afirmó en un comunicado la defensa, y anticipó que presentará un recurso contra la decisión.

Jair Bolsonaro afronta graves quebrantos de salud, dicen sus abogados. | Foto: GETTY IMAGES

Bolsonaro fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia, donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a la cárcel, señaló una fuente cercana al tema.

La trama golpista de Bolsonaro consistió en poner en duda la validez de las elecciones para declarar un estado de excepción y abortar la investidura de Lula.

El plan contemplaba incluso asesinar a Moraes y a Lula, según la Corte Suprema. Pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares.