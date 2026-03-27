Expresidente Bolsonaro deja el hospital y pasa a cumplir prisión domiciliaria

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, recibió el alta médica este viernes luego de dos semanas internado por una bronconeumonía. Tras su salida del hospital, fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo, al menos de forma temporal, su condena por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro “acaba de recibir el alta”, dijo a los periodistas su médico Brasil Caiado en la puerta del hospital privado DF Star. Su estado de salud “está más o menos equilibrado”, afirmó.

Imágenes de televisión mostraron la llegada del exmandatario a su casa, cubierto con un chaleco antibalas y entrando por su propio pie, acompañado de un grupo de personas. Más tarde, el exmandatario apareció sentado en el exterior jugando con dos perros.

El líder ultraderechista, de 71 años, fue trasladado al hospital el 13 de marzo desde la prisión de Papuda en Brasilia con una bronconeumonía. Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que facilitó el camino para su eventual salida.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: Anadolu via Getty Images

Sin embargo, Bolsonaro no tuvo que volver a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado a su casa por razones “humanitarias” durante un plazo de 90 días prorrogables.

“Gracias, Señor, porque hoy estamos yendo para casa mi marido y yo”, escribió en su cuenta en Instagram la esposa, Michelle Bolsonaro.

El juez Alexandre de Moraes otorgó el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa. Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión.

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Fue la gravedad de este último incidente la que finalmente inclinó la balanza a su favor.

En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.

El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro. Foto: Getty Images

El expresidente ya estuvo en prisión domiciliaria, pero en noviembre fue encarcelado tras haber dañado su tobillera con un soldador, lo que la Corte Suprema interpretó como un intento de fuga.

Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación para decidir si lo mantiene o no en casa. El regreso a su vivienda ocurre a menos de siete meses de las elecciones presidenciales previstas para octubre.

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El exmandatario designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentarse al izquierdista Lula, quien buscará un cuarto mandato. Las encuestas más recientes reflejan un escenario de empate técnico, con una ligera ventaja para el candidato conservador.

Luego de que Flávio Bolsonaro comparara a Lula con un modelo de carro Opala “viejo”, el presidente respondió el jueves: “Dice eso porque su Opala es su padre, que está en el desguace”.

*Con información de AFP.