El “oro azul” de la región: los tres gigantes que albergan las mayores reservas del agua mundial

La riqueza de muchos países suele medirse por el crecimiento de su Producto Interno Bruto, sus reservas de oro o la cantidad de dólares que circulan en su economía.

Sin embargo, existen naciones que, aunque quizá no cuentan con las economías más fuertes del mundo, poseen otro tipo de riqueza que resulta vital para toda la humanidad.

Sin lugar a dudas, el agua es uno de los recursos más preciados del planeta. La Tierra está cubierta en un 71 % por agua. En ese sentido, si se reuniera toda el agua disponible en el planeta, habría aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos.

No obstante, la proporción de este preciado líquido es muy desigual, ya que solo el 2,5 % del agua existente es dulce.

La distribución de esta agua dulce se divide de la siguiente manera: el 68,7 % se encuentra en las zonas frías del planeta en estado sólido, principalmente en glaciares y nieve. El agua subterránea representa el segundo mayor depósito de agua dulce disponible, con cerca del 30 %.

El glaciar Fjallsjökull, en Islandia, es considerado como uno de los más grandes del mundo. Foto: Getty Images

Por su parte, menos del 1 % del agua dulce se encuentra en la superficie, es decir, en ríos, lagos, humedales y otros cuerpos de agua.

En este contexto, Latinoamérica es una de las regiones con mayor cantidad de agua dulce del mundo. Varios de sus países concentran algunas de las mayores reservas de este recurso, entre ellos los siguientes:

Brasil posee la mayor reserva de agua dulce del planeta. Dispone de aproximadamente 8.233 kilómetros cúbicos, gran parte provenientes del caudal del río Amazonas, considerado el río más largo y con mayor volumen de agua del mundo. Además, una porción importante de este recurso se encuentra en el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas subterráneas del planeta.

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Colombia , con seis nevados y más de 48.000 humedales —entre ríos, lagos, lagunas, ciénagas, arrecifes y estuarios, entre otros— es el sexto país con mayor cantidad de agua dulce, con cerca de 2.132 kilómetros cúbicos.

, con seis nevados y más de 48.000 humedales —entre ríos, lagos, lagunas, ciénagas, arrecifes y estuarios, entre otros— es el sexto país con mayor cantidad de agua dulce, con cerca de 2.132 kilómetros cúbicos. Perú cuenta con alrededor de 1.641 kilómetros cúbicos de agua renovable cada año, gracias a sus ríos amazónicos y a las fuentes hídricas que nacen en la cordillera de los Andes.

Se estima que el río amazonas tiene una longitud de 6.400 kilómetros, lo que lo ubica entre los ríos más largos del mundo. Foto: Getty Images

Por otra parte, a nivel mundial, otros países que cuentan con grandes reservas de agua dulce son los siguientes:

Rusia es el segundo país con más agua dulce del planeta , con un total aproximado de 4.067 kilómetros cúbicos.

, con un total aproximado de 4.067 kilómetros cúbicos. Canadá cuenta con más de 3.300 kilómetros cúbicos de reservas de agua dulce.

¿Cuál es el país con más biodiversidad de Latinoamérica en 2026?