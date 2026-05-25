Joyas, collares y relojes de lujo: la insólita colección incautada a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español

La Policía española decomisó joyas, relojes y otros objetos de valor durante un registro realizado al despacho del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien es investigado por una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Según el acta elaborada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y entregada al juez José Luis Calama, los agentes encontraron los elementos dentro de una caja fuerte ubicada en la oficina del exmandatario, situada en la calle Ferraz, en Madrid.

El documento, conocido por Europa Press, señala que entre los objetos incautados había relojes de mano, cadenas de oro, pendientes, brazaletes, pulseras y un collar con una placa grabada con las iniciales “José Luis R. Z.”.

La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, explicó a los investigadores que parte de las joyas corresponderían a una herencia de Sonsoles Espinosa y a “regalos de viajes”.

Relojes, collares y joyas decomisados a José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: Europa Press

Además de las joyas, la Policía decomisó discos duros, memorias USB, agendas, carpetas y teléfonos móviles. Entre ellos figuraban dos celulares pertenecientes a Alcázar, uno de carácter personal y otro de trabajo.

La apertura de la caja fuerte obligó inicialmente a los investigadores a contactar al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializado en este tipo de procedimientos. Sin embargo, finalmente no fue necesaria su intervención.

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Según el informe policial, el abogado presente durante el registro realizó una llamada telefónica para conseguir la llave. Posteriormente, una persona acudió al despacho y permitió abrir la caja fuerte. “Finalmente, acude al domicilio una persona con la llave, con lo que se accede a la caja fuerte, no siendo necesaria la intervención del GOIT”, indica el acta.

El operativo fue realizado después de que la Audiencia Nacional imputara a Zapatero en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros del fondo estatal creado para apoyar a empresas estratégicas afectadas por la crisis del covid-19.

El ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: AP Photo/Juan Karita

La justicia española intenta determinar si existieron gestiones irregulares o tráfico de influencias para favorecer a la compañía aérea durante el proceso de aprobación de las ayudas públicas.

El caso ha provocado una fuerte controversia política en España debido al papel de Zapatero dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a que se trata de uno de los expresidentes más influyentes de las últimas décadas.

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Hasta el momento, el expresidente no ha ofrecido declaraciones públicas detalladas sobre el contenido del registro ni sobre los objetos incautados por la Policía.