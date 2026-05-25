Presidente latinoamericano se redujo su sueldo a la mitad en medio de crisis de su gobierno

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su sueldo y el de sus ministros, en un intento por apaciguar las fuertes protestas que exigen su renuncia.

El mandatario centroderechista de 58 años afronta la peor crisis de su corta gestión de gobierno, que comenzó en noviembre pasado, con bloqueos de carreteras que mantienen cercada a La Paz, capital política de Bolivia.

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“Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%”, anunció Paz, en un acto cívico en la ciudad de Sucre (sureste).

El sueldo del gobernante en Bolivia es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares o 12 millones de pesos colombianos), según un decreto de 2024, que no ha sido modificado. Paz, economista de profesión, proviene de una familia de tradición política acomodada.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. Foto: Getty Images

Con la promesa de cortar 20 años de políticas izquierdistas de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2002-2025), Paz se acercó a Estados Unidos, a organismos financieros internacionales y a los empresarios, y marcó distancia con gremios laborales.

En la peor crisis económica en cuatro décadas en Bolivia, sindicatos de campesinos, mineros, maestros y obreros de fábricas mantienen protestas desde principios de mayo. Además de marchas casi diarias, hay medio centenar de bloqueos de rutas en todo el país, según datos oficiales.

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Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina, principalmente en las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, Oruro (oeste) y Cochabamba (centro).

Todo esto ocurre mientras miles de manifestantes marchan este lunes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Manifestantes y policías antimotines protagonizaron violentos enfrentamientos en las calles de La Paz durante las protestas contra Rodrigo Paz. Foto: AFP

Miles de vecinos, mineros, campesinos y trabajadores de fábrica desfilaron por calles y avenidas de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. “¡El pueblo está emputado (molesto)!”, gritan algunos manifestantes.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos. “¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿cuándo? ¡Ahora!”, grita la muchedumbre que detonó petardos, mientras bajaban hacia La Paz desde la ciudad vecina de El Alto.

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Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del país.

*Con información de AFP.