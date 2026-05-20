El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió nuevamente a su par colombiano, Gustavo Petro, y aseguró que las relaciones entre ambos países son históricas.

“La conducta del presidente Petro es irreprochable porque confunde la ideología y su posicionamiento personal y se olvida de la historia entre naciones y cree que la ideología está por encima de las naciones”, aseveró el presidente Paz.

“Que Petro no se confunda, que hoy es presidente y mañana será un colombiano de a pie y aquí a cinco años será un ciudadano más”, aseveró.

🇧🇴🇨🇴El presidente de Bolivia Rodrigo Paz, arremete contra el presidente comunista de Colombia Gustavo Petro:



“El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología, que parece carecer de conceptos democráticos, por encima de las… pic.twitter.com/WNw1eBiV45 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 20, 2026

“El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología, que parece carecer de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones. Por eso su embajadora se va, lo sentimos mucho, pero se va porque representa la voluntad antidemocrática del señor”, dijo.

En medio de la discusión, la cancillería anunció la expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras considerar que el presidente Gustavo Petro incurrió en una “injerencia directa” en los asuntos de Bolivia.

Petro había calificado las protestas como una “insurrección popular” y este miércoles, en declaraciones a la cadena colombiana Caracol Radio al reaccionar a la expulsión de su embajadora, afirmó que Bolivia está “pasando a extremismos”.

“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (...), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población”, agregó el mandatario colombiano.

Elizabeth García, embajadora de Colombia en Bolivia. Foto: CRIC

La llegada al poder de Paz puso fin a 20 años de gestiones socialistas lideradas por Morales y Luis Arce (2020-2025).

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