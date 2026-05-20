Miguel Díaz-Canel mostró su enojo tras acusación criminal contra Raúl Castro en Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó, este martes, a través de su cuenta en X, la acusación criminal presentada este mismo día por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro, de 94 años, por su presunto papel en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que dejó cuatro muertos.

“La pretendida acusación contra el general de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que les provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”, escribió Díaz-Canel.

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El mandatario cubano calificó los cargos de motivación exclusivamente política. “Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, afirmó, en una referencia directa a los crecientes temores en La Habana sobre una posible acción militar estadounidense contra la isla.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: AP

Díaz-Canel defendió, además, la versión oficial cubana sobre el incidente de 1996, según la cual las avionetas violaron repetidamente el espacio aéreo cubano y el derribo fue un acto de legítima defensa y no un ataque contra los cuatro ciudadanos estadounidenses que estaban presentes en el avión.

“El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones”, sostuvo.

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El expresidente cubano Raúl Castro. Foto: Getty Images

El Departamento de Justicia presentó, este miércoles, la acusación formal contra Raúl Castro, quien enfrenta cargos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves. Al momento del incidente, Castro se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba, y la acusación alega que fue él quien autorizó el uso de la fuerza contra Hermanos al Rescate.

Díaz-Canel aludió en su mensaje a las “ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico” por parte de fuerzas militares estadounidenses, en referencia a los operativos navales de la administración Trump en esas aguas.

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El presidente cubano también rechazó que la acusación tenga algún efecto práctico, destacando la “altura ética” y el “sentido humanista” de Raúl Castro como su “mejor defensa y un escudo moral frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe”.