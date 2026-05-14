Gobiernos de Cuba y EE. UU. sostuvieron encuentro de alto nivel: los detalles de la reunión

Una delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó este jueves a La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos. El encuentro fue confirmado por el gobierno de la isla a través de un comunicado oficial, marcando un acercamiento en un periodo de distanciamiento diplomático.

Cuba admite por primera vez que sostuvo conversaciones de alto nivel con Estados Unidos en La Habana

La visita ocurre meses después de que el presidente Donald Trump firmara un decreto en el que se establece que Cuba representa una “amenaza excepcional” para la seguridad de Estados Unidos.

Esta medida ha servido como base jurídica para el endurecimiento de las sanciones y la implementación de un bloqueo petrolero que limita el suministro de combustible hacia la isla. Bajo esta política, Washington ha advertido con represalias a cualquier nación que intente vender crudo a La Habana.

El propósito del diálogo bilateral

“A partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita”, indicó el Gobierno cubano. La agencia AFP contactó a la CIA para confirmar los detalles de este encuentro, pero no obtuvo respuesta inmediata.

"A partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita", indicó el gobierno. Foto: AFP

Las autoridades locales precisaron que la reunión se desarrolló en un escenario definido por la complejidad de los vínculos entre ambas naciones.

La Habana señaló que los elementos aportados y los intercambios sostenidos permitieron demostrar que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. Según la administración cubana, el espacio de diálogo sirvió para exponer que no existen razones que sustenten la inclusión de la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Sanciones y presencia extranjera

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la supuesta presencia de infraestructura militar externa. Cuba asegura haber demostrado que no existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, respondiendo así a los señalamientos de Washington sobre bases de escucha chinas.

John Ratcliffe, director de la CIA viajó este jueves 14 de mayo a la Habana. Foto: AFP

A pesar de estas conversaciones, el panorama económico en la isla de 9,6 millones de habitantes es crítico. El endurecimiento de las sanciones ha derivado en una crisis energética y económica, agravada por el bloqueo petrolero vigente desde enero, periodo en el cual solo se ha registrado la llegada de un cargamento ruso autorizado.

Este encuentro sucede a una reunión diplomática previa realizada el 10 de abril, la cual representó la primera vez que una aeronave del Gobierno estadounidense aterrizó en la capital cubana desde 2016.

La reunión permitió demostrar que no existen razones legítimas para mantener las sanciones actuales bajo el argumento de la seguridad nacional. Ambos países mantienen canales de comunicación abiertos a pesar de la tensión ideológica.

*Con información de AFP.