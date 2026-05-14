EE. UU. prepara contundente acusación contra Raúl Castro por caso que sacudió la historia de Cuba

El Gobierno de Estados Unidos estaría avanzando en una histórica acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un episodio que durante décadas ha marcado la tensión entre Washington y La Habana.

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Según reveló CBS News, funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron que fiscales federales trabajan en un caso criminal relacionado con el ataque aéreo contra las aeronaves de la organización Brothers to the Rescue, integrada por exiliados cubanos en Estados Unidos.

Las avionetas fueron derribadas por cazas de la Fuerza Aérea cubana sobre aguas internacionales el 24 de febrero de 1996. En el hecho murieron cuatro pilotos y activistas, lo que generó una condena internacional y una de las peores crisis diplomáticas entre ambos países en los años noventa.

Raúl Castro habría tenido participación directa en las decisiones relacionadas con el operativo militar. Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio estadounidense, la investigación apunta a que Raúl Castro, quien para ese momento era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, habría tenido participación directa en las decisiones relacionadas con el operativo militar.

CBS aseguró además que el caso ya estaría bastante avanzado y que las autoridades estadounidenses evalúan presentar cargos formales próximamente. Sin embargo, la acusación todavía tendría que pasar por un gran jurado federal antes de hacerse oficial.

La cadena también señaló que funcionarios estadounidenses consideran que este proceso tendría un enorme peso simbólico y político debido a la figura que representa Raúl Castro dentro de la revolución cubana y del régimen instaurado por su hermano, Fidel Castro.

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El posible procesamiento ocurre en medio de un nuevo endurecimiento de la postura de Washington frente a Cuba. En las últimas semanas, la administración de Donald Trump aumentó sanciones económicas y medidas diplomáticas contra la isla, mientras el gobierno cubano ha denunciado supuestas amenazas por parte de Estados Unidos.

Hasta ahora, el régimen cubano no se ha pronunciado oficialmente sobre las versiones divulgadas por CBS News y Reuters. Entretanto, el nombre de Raúl Castro vuelve a quedar en el centro de una controversia internacional que revive uno de los capítulos más delicados de la relación entre Cuba y Estados Unidos.