Marco Rubio estaría conversando en secreto con un familiar cercano a Raúl Castro

El medio de noticias Axios pudo confirmar que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostiene conversaciones con un familiar del exlíder del régimen cubano Raúl Castro Ruz.

Las conversaciones se estarían llevando a cabo entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder político cubano, en medio de las fuertes presiones del presidente Trump contra la dictadura.

Según pudo confirmar el medio con fuentes cercanas al gobierno, Rubio y su equipo ven al nieto de 41 años y su círculo como representantes de los cubanos más jóvenes y con mentalidad empresarial para quienes el comunismo revolucionario ha fracasado y que ven valor en el acercamiento a Estados Unidos.

El expresidente cubano y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro (der.), escoltado por su nieto y guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Foto: AFP

“Nuestra postura —la del Gobierno estadounidense— es que el régimen debe irse”, dijo el alto funcionario. “Pero la forma exacta de hacerlo depende del presidente Trump, y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto”.

Apodado Raulito, el joven Castro es reconocido en los ámbitos políticos por el sobrenombre del Cangrejo, debido a que presenta una deformación en uno de sus dedos.

Canciller cubano llegó a Rusia en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

Los asesores de Trump han sostenido contactos con otros cubanos de peso, además del joven Castro; sin embargo, él es considerado la figura más relevante de la isla a la que conviene acercarse estratégicamente.

“Es el niño de los ojos de su abuelo”, fue parte del equipo de seguridad del dictador y, además, mantiene vínculos con aliados que encabezan el enorme conglomerado militar-empresarial conocido como Gaesa, señaló una fuente a Axios, que calificó las conversaciones entre Rubio y Castro como “sorprendentemente” cordiales.

El papa Francisco (izq.) junto al presidente cubano Raúl Castro (centro) y su guardaespaldas y nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el 19 de septiembre de 2015. Foto: AFP

“No hay diatribas políticas sobre el pasado. Se trata del futuro”, afirmó la fuente, al resaltar la herencia cubana compartida y los acentos característicos que funcionan como lengua común en Miami y sus alrededores.

“Raulito podría haber salido directamente de Hialeah”, agregó la fuente. “Esto podría ser una conversación entre gente común y corriente en las calles de Miami”, según reporta Axios.

El presidente Donald Trump dijo que Cuba es una “nación fallida” y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: AP

Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al Gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: “No creo que eso sea necesario”.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.