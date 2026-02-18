Canciller cubano llegó a Rusia en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

El jefe de la diplomacia de Cuba, Bruno Rodríguez, viajó a Rusia, su aliado tradicional, en busca de ayuda mientras su país sufre una grave crisis de combustible.

Rusia y Cuba arremetieron este miércoles contra el bloqueo energético de Estados Unidos hacia la isla caribeña. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba sostendrá una reunión con el presidente Vladímir Putin.

La crisis en Cuba empeoró desde enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro. Según diversas estimaciones, en 2025 el crudo proveniente de Venezuela representaba cerca del 30 % del país.

Rodríguez se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de ver a Putin. De igual forma, el diplomático ruso recurrió a un lenguaje de la era soviética para criticar a Washington.

“Hacemos un llamado a Estados Unidos para que actúe con sentido común y se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad”, dijo Lavrov.

En sus conversaciones con Lavrov, Rodríguez afirmó que Cuba no cambiaría su rumbo político ante la presión de Estados Unidos.

El canciller denunció a Washington por “el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario, pero que hoy está siendo sustituido por las prácticas del gobierno de los Estados Unidos”.

El Kremlin informó que Putin recibirá a Rodríguez más tarde este miércoles.

Cuba ha sido aliada de Rusia desde 1960, cuando Fidel Castro llegó al poder. Durante décadas, la isla dependió de la Unión Soviética para el sostenimiento económico y político.

Rusia mantiene su “solidaridad con nuestros amigos”, dijo Lavrov al calificar a Cuba como “un Estado hermano”, pero no hizo ninguna promesa concreta de apoyo material.

Asimismo, condenó a Estados Unidos porque “después de más de 70 años de bloqueo, ahora incluso amenaza con endurecer sus acciones ilegítimas e inhumanas”.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que la administración del presidente Donald Trump intensifica el embargo contra la isla.

Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que Cuba representa “una amenaza excepcional” para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán.

El gobierno caribeño aplica desde el lunes un paquete de medidas de emergencia que restringe la venta de combustible, redujo el transporte público y adoptó la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales.

