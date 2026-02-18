Donald Trump se estaría acercando a una guerra con Irán y enciende las alarmas a nivel mundial: “Podría comenzar muy pronto”

Uno de los medios más reconocidos en Estados Unidos, Axios, publicó declaraciones de fuentes cercanas a la administración Trump sobre los próximos pasos del presidente Donald Trump en Irán, tras un gran despliegue militar en Oriente Medio.

Según Axios, la administración Trump está más cerca de una gran guerra en Oriente Medio de lo que la mayoría de los estadounidenses cree y podría comenzar muy pronto.

El medio estadounidense aseguró que se trata de una operación estadounidense que superaría la operación de la realizada el pasado 3 de enero, cuando el despliegue militar del Ejército de Estados Unidos logró la captura de Nicolás Maduro y su extracción en plena capital venezolana.

Una foto de archivo del 30 de octubre de 2019 muestra al Líder Supremo iraní, Alí ​​Jamenei, y al Comandante en Jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, asistiendo a la ceremonia de graduación de los estudiantes de la Universidad de Defensa Aérea Hatam al-Anbiya en Teherán, Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

Las fuentes señalaron al medio estadounidense que probablemente sería una campaña conjunta estadounidense-israelí de mucho mayor alcance -y más existencial para el régimen- que la guerra de 12 días liderada por Israel en junio pasado, a la que Estados Unidos finalmente se unió para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán.

Mientras el Congreso y la opinión pública mantienen su foco en otros asuntos, el intercambio abierto de ideas sobre lo que podría convertirse en la operación militar más significativa de Estados Unidos en Medio Oriente en al menos diez años es prácticamente inexistente.

Según Axios, Trump estuvo cerca de atacar a Irán a principios de enero por el asesinato de miles de manifestantes a manos del régimen. Pero cuando pasó la ventana de oportunidad, la administración adoptó un enfoque doble: conversaciones nucleares acompañadas de un aumento masivo de la capacidad militar.

Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en Oriente Medio Foto: x/@Southcom

El despliegue militar impulsado por Donald Trump se ha ampliado significativamente hasta abarcar dos portaaviones, alrededor de una docena de embarcaciones de guerra, centenares de aeronaves de combate y diversos sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, una fracción relevante de ese arsenal todavía se encuentra en tránsito hacia su destino.

De hecho, más de 150 misiones de transporte militar de Estados Unidos han trasladado armamento y municiones hacia Oriente Medio. Asimismo, en las últimas 24 horas, otros 50 cazas —entre ellos modelos F-35, F-22 y F-16— emprendieron rumbo hacia esa estratégica zona.

Algunas fuentes estadounidenses informan a Axios que Estados Unidos podría necesitar más tiempo. El senador Lindsey Graham (RS.C.) afirmó que los ataques podrían tardar semanas. Sin embargo, otros afirman que el plazo podría ser más corto.

Por su parte, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, al margen de una cumbre en París, dijo que Estados Unidos impedirá “de una forma u otra” que Irán se haga con el arma nuclear,

Donald Trump y Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Getty Images

Responsables estadounidenses e iraníes se reunieron el martes en Ginebra en una segunda ronda de negociaciones con el objetivo de encuadrar el programa nuclear de Teherán y evitar una intervención militar de Washington.