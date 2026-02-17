MUNDO

Alerta en Oriente Medio: Irán amenazó a EE. UU. con atacar su portaviones usando “su arma más peligrosa capaz de hundirlo”

Donald Trump también amenazó a Teherán: “No creo que quieran afrontar las consecuencias de no llegar a un acuerdo”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de febrero de 2026, 6:51 a. m.
Las tensiones entre ambos países han incrementado.
Las tensiones entre ambos países han incrementado. Foto: GETTY

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, amenazó este martes a Estados Unidos con hundir su portaviones desplegado en Oriente Medio, coincidiendo con la reanudación de las conversaciones indirectas en Ginebra bajo mediación de Omán.

“Oímos todo el tiempo que (Estados Unidos) ha enviado un buque de guerra a Irán. Un buque de guerra es efectivamente un arma peligrosa, pero más peligrosa es el arma capaz de hundirlo”, dijo Jamenei en un discurso.

El país de Oriente Medio anunció que cerrará partes del estratégico estrecho de Ormuz por medidas de “seguridad” durante los ejercicios militares de los Guardianes de la Revolución, según informó este martes la televisión pública.

“Partes del estrecho de Ormuz estarán cerradas para respetar los principios de seguridad y navegación”, afirmó un periodista de la televisión pública desde un lugar cercano a las maniobras que comenzaron el lunes. Se desconoce cuánto durará el cierre parcial.

Mundo

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”: Donald Trump vuelve a poner los ojos en la isla

Estados Unidos

Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

Mundo

Tras el petróleo, Estados Unidos busca perseguir estos ingresos de Cuba para hacer colapsar la dictadura

Mundo

Régimen en Venezuela detiene a importante asesor petrolero estadounidense vinculado al regreso de la inversión extranjera

Mundo

Tras la captura de Nicolás Maduro, crece el descontento entre militares en Venezuela y piden la salida de Vladimir Padrino

Mundo

Tiroteo en partido escolar de hockey dejó dos muertos en Estados Unidos. El momento quedó captado en video

Mundo

Principales países productores de aguacate en Latinoamérica en 2026

Mundo

El portaviones más poderoso del mundo, desplegado para capturar a Maduro, se dirige hacia Irán

Mundo

Trump amenaza a Irán con consecuencias “muy traumáticas” si no llegan a un acuerdo

Mundo

Reunión Trump-Netanyahu: el mandatario estadounidense insiste en continuar los diálogos con Irán

Por otro lado, Irán declaró que cualquier acuerdo alcanzado con Estados Unidos debería ir acompañado de un levantamiento de las sanciones económicas, coincidiendo con las negociaciones entre Washington y Teherán en Ginebra sobre el programa nuclear de la república islámica.

“El levantamiento de las sanciones es indisociable de cualquier acuerdo sobre la cuestión nuclear”, afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en un video difundido por la cadena pública Press TV.

Ayatola Ali Jamenei ataques de Israel
Ayatola Ali Jamenei Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado 13 de febrero que un cambio de gobierno en Irán sería “lo mejor que podría pasar”, luego de ordenar que un segundo portaviones se dirija a Medio Oriente para aumentar la presión sobre la república islámica.

Las declaraciones de Trump fueron su llamado más explícito hasta la fecha para derrocar a las autoridades iraníes, y ocurren mientras Washington presiona a Teherán para que cierre un acuerdo sobre su programa nuclear.

Trump amenaza a Irán con consecuencias “muy traumáticas” si no llegan a un acuerdo

“Parece que eso sería lo mejor que podría pasar”, dijo Trump a periodistas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, cuando un periodista le preguntó si quería un “cambio de régimen” en Irán.

Trump había amenazado con acciones militares contra la república islámica tras la respuesta de las fuerzas de seguridad en Teherán a las protestas el mes pasado, que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos.

Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán
Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán. Foto: Montaje: Getty/ AFP

Luego, siguió presionando a Teherán para alcanzar un acuerdo, en particular sobre el programa nuclear iraní. Ambos países reanudaron sus diálogos el 6 de febrero en Omán, pero su continuación sigue siendo incierta.

“Hay que alcanzar un acuerdo, de lo contrario será muy traumatizante” para Irán, advirtió Trump.

Con información de AFP*

Más de Mundo

.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”: Donald Trump vuelve a poner los ojos en la isla

Jesse Jackson

Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

Dos banderas estadounidenses y una cubana ondean en el techo de un triciclo en La Habana, ciudad que enfrenta problemas por la falta de petróleo.

Tras el petróleo, Estados Unidos busca perseguir estos ingresos de Cuba para hacer colapsar la dictadura

Evanan Romero, asesor petrolero

Régimen en Venezuela detiene a importante asesor petrolero estadounidense vinculado al regreso de la inversión extranjera

Venezuela denuncia muerte de ocho personas por minas instaladas por grupos armados colombianos

Tras la captura de Nicolás Maduro, crece el descontento entre militares en Venezuela y piden la salida de Vladimir Padrino

Tiroteo en partido de hockey en Rhode Island.

Tiroteo en partido escolar de hockey dejó dos muertos en Estados Unidos. El momento quedó captado en video

Aguacate

Principales países productores de aguacate en Latinoamérica en 2026

Los informes indican que había recibido videos de su esposa con otro hombre

Esposa de secretario municipal, que asesinó a sus hijos en Brasil, rompió el silencio: “eran inocentes”

Latinoamerica

¿Cuáles son los 10 países más ricos de Latinoamérica?

Noticias Destacadas