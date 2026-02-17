Alerta en Oriente Medio: Irán amenazó a EE. UU. con atacar su portaviones usando “su arma más peligrosa capaz de hundirlo”

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, amenazó este martes a Estados Unidos con hundir su portaviones desplegado en Oriente Medio, coincidiendo con la reanudación de las conversaciones indirectas en Ginebra bajo mediación de Omán.

“Oímos todo el tiempo que (Estados Unidos) ha enviado un buque de guerra a Irán. Un buque de guerra es efectivamente un arma peligrosa, pero más peligrosa es el arma capaz de hundirlo”, dijo Jamenei en un discurso.

El país de Oriente Medio anunció que cerrará partes del estratégico estrecho de Ormuz por medidas de “seguridad” durante los ejercicios militares de los Guardianes de la Revolución, según informó este martes la televisión pública.

“Partes del estrecho de Ormuz estarán cerradas para respetar los principios de seguridad y navegación”, afirmó un periodista de la televisión pública desde un lugar cercano a las maniobras que comenzaron el lunes. Se desconoce cuánto durará el cierre parcial.

Por otro lado, Irán declaró que cualquier acuerdo alcanzado con Estados Unidos debería ir acompañado de un levantamiento de las sanciones económicas, coincidiendo con las negociaciones entre Washington y Teherán en Ginebra sobre el programa nuclear de la república islámica.

“El levantamiento de las sanciones es indisociable de cualquier acuerdo sobre la cuestión nuclear”, afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en un video difundido por la cadena pública Press TV.

Ayatola Ali Jamenei Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado 13 de febrero que un cambio de gobierno en Irán sería “lo mejor que podría pasar”, luego de ordenar que un segundo portaviones se dirija a Medio Oriente para aumentar la presión sobre la república islámica.

Las declaraciones de Trump fueron su llamado más explícito hasta la fecha para derrocar a las autoridades iraníes, y ocurren mientras Washington presiona a Teherán para que cierre un acuerdo sobre su programa nuclear.

Trump amenaza a Irán con consecuencias “muy traumáticas” si no llegan a un acuerdo

“Parece que eso sería lo mejor que podría pasar”, dijo Trump a periodistas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, cuando un periodista le preguntó si quería un “cambio de régimen” en Irán.

Trump había amenazado con acciones militares contra la república islámica tras la respuesta de las fuerzas de seguridad en Teherán a las protestas el mes pasado, que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos.

Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán. Foto: Montaje: Getty/ AFP

Luego, siguió presionando a Teherán para alcanzar un acuerdo, en particular sobre el programa nuclear iraní. Ambos países reanudaron sus diálogos el 6 de febrero en Omán, pero su continuación sigue siendo incierta.

“Hay que alcanzar un acuerdo, de lo contrario será muy traumatizante” para Irán, advirtió Trump.

