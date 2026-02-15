Mundo

La Junta de la Paz se reunirá con Trump en febrero: el presidente anunció millones de dólares en inversión y ayudas para Gaza

Países de Latinoamérica, Asia y Oriente Medio se unieron para garantizar la paz en la Franja de Gaza.

Redacción Mundo
15 de febrero de 2026, 2:59 p. m.
Trump oficializó la Junta de Paz meses atrás.
Trump oficializó la Junta de Paz meses atrás. Foto: Trump: Getty / Logo 1: Casa Blanca / Logo 2: ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció semanas atrás la conformación de una junta de países que se unirán para afrontar la crisis en la Franja de Gaza y garantizar un camino a la paz duradera, además de establecer una ruta del futuro social, político y territorial de la zona del enclave que ha estado en disputa entre Israel y los terroristas de Hamás (de Palestina) por un poco más de dos años.

A la Junta de Paz, como la llamó el estadounidense, se han unido varios países como Argentina, El Salvador y Paraguay, Arabia Saudita, Egipto, Catar, Bulgaria, Hungría, Turquía, entre otros de Oriente Medio y Asia.

“El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D. C., donde anunciaremos que los Estados Miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”, escribió el presidente Trump en su perfil de Truth Social este domingo, 15 de febrero.

Humo y llamas se elevan tras un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, el viernes 6 de febrero de 2026.
Humo y llamas se elevan tras un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, el viernes 6 de febrero de 2026. Foto: AP

Agregó que las naciones miembro también “han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes“.

Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza

Se ha solicitado a los países el pago de mil millones de dólares para ser miembros permanentes de la junta. La invitación al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, ha suscitado críticas.

“La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado”, aseguró en su mensaje. “En octubre pasado, presenté un plan para el fin permanente del conflicto en Gaza, y nuestra visión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

“Poco después, facilitamos la ayuda humanitaria a un ritmo récord y logramos la liberación de todos los rehenes, vivos y fallecidos. El mes pasado, dos docenas de distinguidos Miembros Fundadores me acompañaron en Davos, Suiza, para celebrar su formación oficial y presentar una audaz visión para los civiles de Gaza y, finalmente, mucho más allá de Gaza: ¡PAZ MUNDIAL!”, explicó el mandatario.

“Es muy importante que Hamás cumpla su compromiso con la desmilitarización total e inmediata. La Junta de la Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí presidirla”, sentenció.

Donald Trump rompe el silencio sobre el último secuestrado encontrado en Gaza: “Muchos lo consideraban imposible”

El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023.

Fotos 23 enero 2026
Jóvenes palestinos juegan al voleibol en un campamento de tiendas de campaña que alberga a familias desplazadas en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 20 de enero de 2026. Foto: AP

Naciones Unidas aprobó el plan en noviembre. La segunda fase estipula que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente de Gaza y que Hamás se desarme, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad.

Hamás ha afirmado repetidamente que el desarme es una línea roja, aunque indicó que podría considerar la entrega de sus armas a una futura autoridad gobernante palestina. Ambas partes se acusan mutuamente a diario de violaciones del alto el fuego.

*Con información de AFP.

