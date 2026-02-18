El Air Force One, como se conoce al avión presidencial de Estados Unidos, estrenará un nuevo diseño con los colores elegidos por el presidente Donald Trump.

El rediseño se da luego de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidiera implementar un nuevo esquema de pintura en su flota de transporte aéreo ejecutivo. La aeronave lucirá una paleta compuesta por rojo, blanco, azul oscuro y detalles en dorado, según se anunció este martes.

Este nuevo diseño marca un claro distanciamiento de los colores actuales. El tradicional esquema blanco y azul bitono se mantiene desde la administración del presidente John F. Kennedy, convirtiéndose en un símbolo histórico de la aviación presidencial.

Sin embargo, los tonos propuestos por Donald Trump en 2018 generaron especulaciones sobre una posible inspiración en los colores de su avión privado, un Boeing 757.

Avión privado de Donald Trump. Foto: Getty Images

“El Air Force One va a ser increíble”, dijo Trump en 2018. “Será el mejor, el mejor del mundo. Y será rojo, blanco y azul, lo cual me parece apropiado”.

En un inicio, la propuesta de rediseño de los Boeing 747 fue rechazada por el gobierno de Joe Biden en 2022; la Fuerza Aérea aseguró que la decoración traía problemas técnicos y grandes costos.

“Un análisis más detallado concluyó que los colores más oscuros, entre otros factores, en la parte inferior del avión VC-25B podrían contribuir a que las temperaturas excedan los límites de calificación actuales de una pequeña cantidad de componentes”, señaló un portavoz en ese entonces.

El programa de modernización de la flota actual consiste en modificar dos aviones 747-8 en jets especializados, equipados con sistemas avanzados de comunicaciones y defensa. Este proyecto lleva cuatro años de retraso y se prevé su entrega para 2028.

Actualmente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene dos Boeing 747-200B que sirven como el Air Force One. Foto: Getty Images

Por ahora, el gobierno estadounidense continúa operando la flota actual, en servicio desde 1990. En ese contexto, Estados Unidos aceptó un avión de pasajeros Boeing 747 de lujo donado por Catar. La Casa Blanca solicitó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos que lo modernice con rapidez para incorporarlo como Air Force One.

Además del avión presidencial, cuatro Boeing 757 modificados también recibirán la nueva imagen durante sus mantenimientos programados, según informó la Fuerza Aérea.

Estas aeronaves se utilizan para transportar al vicepresidente, miembros del gabinete, integrantes del Congreso y otros altos funcionarios. Uno de los aviones ya fue repintado y se espera que sea entregado en los próximos meses, al igual que la aeronave donada por Catar.