En entrevista con FOX News, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue cuestionado respecto a las implicaciones que tendrá la inteligencia artificial, más específicamente si se sentía preocupado por el uso que se le está dando a la misma y su respuesta fue contundente.

Comenzó refiriéndose al mal uso que se le podría dar a la herramienta, más específicamente, a la captación de datos de forma irregular: "Me preocupa que las empresas utilicen la inteligencia artificial para vigilar a los estadounidenses. Me preocupan las invasiones a la privacidad".

JD Vance fue claro con sus preocupaciones respecto al manejo de la IA. Foto: Getty Images

Vance hizo referencia a la campaña electoral de Trump y Biden durante la época de la pandemia: “Me preocupa mucho el sesgo político. Si miras hacia 2020 y 2021, las búsquedas en Google estaban tan sesgadas dentro del sistema político que no quiero que eso vuelva a suceder con la inteligencia artificial (...) Así que hay muchas cosas que nos preocupan. Hay muchas cosas en las que estamos enfocados en la Casa Blanca”, afirmó.

“Pero en este momento creemos que la tecnología se está desarrollando de una manera en la que podemos generar mucha prosperidad para el pueblo estadounidense. Y ahora mismo, la Casa Blanca está al tanto de ello”, aseveró, tranquilizando las aguas.

¿Los estados deberían regular esto o debería venir del gobierno federal?

Uno de los temas más discutidos en el tema de la IA es la regulación de su uso, si debe venir por parte del país o por parte de cada estado. Frente a esto, Vance fue claro: “Fundamentalmente va a haber un solo estándar, porque estas empresas son tan complejas que lo que sucede en California afecta lo que sucede en Ohio y viceversa. Creo que eventualmente habrá un estándar federal o un estándar estatal que termine predominando”.

Cada vez más ciudadanos estadounidenses utilizan la IA en sus labores cotidianas. Foto: Colprensa

Finalmente, el vicepresidente aprovechó para lanzarle una pulla a uno de los estados con mayor oposición a la administración Trump: “Creo, francamente, que el peor resultado posible sería que la California de extrema izquierda domine todo el mapa regulatorio. Eso es, desafortunadamente, lo que a los californianos les gustaría que ocurriera. Creo que necesitamos ser un poco más cautelosos”.

En Estados Unidos, actualmente hay un uso masivo de la IA, según datos de la Universidad de Stanford, más del 57 % de los ciudadanos usaron esta herramienta; el 78 % de las empresas emplean la IA en sus funciones operativas y más del 85 % de la academia (estudiantes y docentes) adoptaron el uso de la inteligencia artificial para “facilitar” el aprendizaje y la docencia.