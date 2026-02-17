Estados Unidos

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

En medio de su pronunciamiento, el vicepresidente de los Estados Unidos fue optimista con las bondades que puede dar.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

17 de febrero de 2026, 5:59 p. m.
JD Vance critica la Inteligencia Artificial, aunque reconoce sus bondades.
JD Vance critica la Inteligencia Artificial, aunque reconoce sus bondades. Foto: FOX News / Getty Images / Montaje: Semana

En entrevista con FOX News, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue cuestionado respecto a las implicaciones que tendrá la inteligencia artificial, más específicamente si se sentía preocupado por el uso que se le está dando a la misma y su respuesta fue contundente.

Comenzó refiriéndose al mal uso que se le podría dar a la herramienta, más específicamente, a la captación de datos de forma irregular: "Me preocupa que las empresas utilicen la inteligencia artificial para vigilar a los estadounidenses. Me preocupan las invasiones a la privacidad".

x
JD Vance fue claro con sus preocupaciones respecto al manejo de la IA. Foto: Getty Images

Vance hizo referencia a la campaña electoral de Trump y Biden durante la época de la pandemia: “Me preocupa mucho el sesgo político. Si miras hacia 2020 y 2021, las búsquedas en Google estaban tan sesgadas dentro del sistema político que no quiero que eso vuelva a suceder con la inteligencia artificial (...) Así que hay muchas cosas que nos preocupan. Hay muchas cosas en las que estamos enfocados en la Casa Blanca”, afirmó.

“Pero en este momento creemos que la tecnología se está desarrollando de una manera en la que podemos generar mucha prosperidad para el pueblo estadounidense. Y ahora mismo, la Casa Blanca está al tanto de ello”, aseveró, tranquilizando las aguas.

Estados Unidos

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Estados Unidos

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

Estados Unidos

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Estados Unidos

Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

Estados Unidos

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Estados Unidos

Sorpresivas declaraciones de LeBron James acerca de su futuro en la NBA

Estados Unidos

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Mundo

¿Marco Rubio o J. D. Vance? Así están las opciones de Donald Trump para su sucesor en la Presidencia; esto dicen las encuestas

Noticias Estados Unidos

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

Noticias Estados Unidos

El futuro de la relación Colombia-Estados Unidos: se pronunció el vicepresidente JD Vance

¿Los estados deberían regular esto o debería venir del gobierno federal?

Uno de los temas más discutidos en el tema de la IA es la regulación de su uso, si debe venir por parte del país o por parte de cada estado. Frente a esto, Vance fue claro: “Fundamentalmente va a haber un solo estándar, porque estas empresas son tan complejas que lo que sucede en California afecta lo que sucede en Ohio y viceversa. Creo que eventualmente habrá un estándar federal o un estándar estatal que termine predominando”.

Las personas podrán acceder a un curso sencillo donde aprenderán sobre aplicaciones básicas de la inteligencia artificial.
Cada vez más ciudadanos estadounidenses utilizan la IA en sus labores cotidianas. Foto: Colprensa

Finalmente, el vicepresidente aprovechó para lanzarle una pulla a uno de los estados con mayor oposición a la administración Trump: “Creo, francamente, que el peor resultado posible sería que la California de extrema izquierda domine todo el mapa regulatorio. Eso es, desafortunadamente, lo que a los californianos les gustaría que ocurriera. Creo que necesitamos ser un poco más cautelosos”.

En Estados Unidos, actualmente hay un uso masivo de la IA, según datos de la Universidad de Stanford, más del 57 % de los ciudadanos usaron esta herramienta; el 78 % de las empresas emplean la IA en sus funciones operativas y más del 85 % de la academia (estudiantes y docentes) adoptaron el uso de la inteligencia artificial para “facilitar” el aprendizaje y la docencia.

Más de Estados Unidos

x

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

Desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans, con disfraces, carrozas y música que atraen a miles de visitantes cada año

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Jesse Jackson

Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

x

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Foto de Patrick T. Fallon / AFP

Sorpresivas declaraciones de LeBron James acerca de su futuro en la NBA

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Los consejos para que su bebé viaje tranquilo en avión

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

x

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

Noticias Destacadas