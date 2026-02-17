Estados Unidos confirma tres ataques a embarcaciones narco que dejaron un saldo de 11 muertos

Estados Unidos informó este martes, 17 de febrero, que realizó un ataque preciso en el Pacífico contra 3 embarcaciones que transportaban droga desde países de Suramérica.

“A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, dice el comunicado.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”, publicó la fuerza del Comando Sur.

“Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, dice el texto.

Cabe recordar que el Comando Sur supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe.

Estados Unidos anunció la semana pasada la incautación de dos buques petroleros sancionados, uno que llevaba pabellón ruso asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte y otro en el Caribe, ambos en relación con el bloqueo a Venezuela.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado a la altura de Islandia, tras días de persecución, un hecho confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

“El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR en cualquier parte del mundo”, declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Las operaciones se aceleraron súbitamente con el aumento de la presión sobre Venezuela, a partir de septiembre.

Estados Unidos empezó por bombardear presuntas lanchas de narcotraficantes que partían de las costas venezolanas. La treintena de ataques dejó más de cien muertos.

En diciembre, el presidente Trump anunció el inicio del bloqueo petrolero, que Caracas tildó de injerencia. Las incautaciones, protestó entonces el dictador Nicolás Maduro, son un acto de “piratería”.

Maduro y su esposa fueron luego capturados el 3 de enero en un sorpresivo ataque militar en plena noche en Caracas, una operación que ha agitado el escenario diplomático en todo el mundo.