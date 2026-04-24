España no podría ser expulsada de la OTAN pese a propuesta de EE. UU.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionó con tranquilidad este viernes ante una información de prensa que plantea una hipotética suspensión de España de la OTAN por parte de Estados Unidos. El mandatario subrayó que su país es un “socio fiable”.

“España es un socio fiable dentro de la OTAN”, afirmó, al tiempo que destacó que el país está “cumpliendo” con sus obligaciones y que, “en consecuencia, no hay de qué preocuparse en absoluto”. Sánchez ofreció estas declaraciones a periodistas en Chipre, donde asiste a una reunión de la Unión Europea.

El jefe del Ejecutivo también marcó distancia frente a la información difundida por la agencia Reuters. “Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y el posicionamiento que haga en este caso el Gobierno de los Estados Unidos”, señaló.

El reporte sugiere que Washington habría considerado suspender a España como represalia por su oposición a la guerra contra Irán.

Pedro Sánchez y Donald Trump Foto: Getty Images

España forma parte de la Alianza Atlántica desde 1982. El Tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949, no contempla mecanismos de expulsión o suspensión de un Estado miembro. Solo reconoce la salida voluntaria, tal como establece el artículo 13.

“La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, añadió Sánchez.

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Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llamó a preservar la cohesión dentro de la OTAN tras la difusión del informe. “La OTAN debe permanecer unida. Creo que es una fuente de fortaleza”, declaró ante la prensa durante la cumbre europea en Chipre.

Meloni también insistió en reforzar el papel europeo dentro de la alianza. “Debemos trabajar para reforzar el pilar europeo de la OTAN (…) que debe complementar claramente al estadounidense”, agregó.

La alianza solo estipula que los países miembros deben gastar un 2 % de su PIB en defensa. Foto: Getty Images

El Gobierno español mantiene su rechazo a la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero, una postura que ha generado tensiones con Donald Trump.

El presidente estadounidense criticó a España por no autorizar el uso de bases militares en Andalucía para realizar ataques aéreos en territorio iraní e incluso amenazó con suspender el comercio bilateral.

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Trump también ha cuestionado de forma reiterada el nivel de gasto militar español. Desde hace meses exige que Madrid aumente su inversión en defensa hasta el 5% del PIB, en línea con el nuevo objetivo promovido por Washington dentro de la OTAN.

El Ejecutivo español sostiene que cumple sus compromisos con una inversión del 2% del PIB en defensa, cifra que considera suficiente dentro del marco acordado con la alianza.

*Con información de AFP.