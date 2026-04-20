El precio de Netflix vuelve a subir en España: cuánto pagará ahora y qué incluye cada plan de suscripción

Netflix es una de las plataformas de streaming más destacadas en la actualidad gracias a su amplia oferta de contenidos, que se adapta a todo tipo de gustos, necesidades y edades.

Su catálogo incluye opciones para niños, adolescentes y adultos, lo que la convierte en una alternativa versátil para distintos públicos. Por esta razón, la compañía ha evolucionado constantemente y actualiza con frecuencia su contenido, con el objetivo de ofrecer opciones cada vez más diversas.

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Aunque este es un factor clave en la experiencia del usuario, no siempre es el más determinante. En este aspecto también influye el plan de suscripción contratado, ya que las diferencias pueden estar en la presencia de publicidad, la cantidad de dispositivos compatibles o la calidad de reproducción. Además, es importante tener en cuenta que los precios pueden variar según los ajustes que realice la compañía.

En este contexto, Netflix ha vuelto a aumentar el precio de sus planes de suscripción, esta vez en España, afectando a las versiones Estándar con anuncios, Estándar y Premium. Este último supera por primera vez los 20 euros mensuales.

La compañía ya había incrementado el coste de sus tarifas en Estados Unidos a finales de marzo, y este ajuste se ha extendido a nivel global, llegando a España en menos de un mes.

Los precios de Netflix no son fijos y cambian según decisiones de la compañía. Foto: Getty Images

Con las nuevas tarifas, el plan Estándar con anuncios pasa a costar 8,99 euros al mes, lo que representa un aumento de dos euros. Por su parte, el plan Estándar sube un euro y alcanza los 14,99 euros mensuales, mientras que el plan Premium también incrementa su precio en dos euros, pasando de 19,99 a 21,99 euros al mes.

Así lo ha informado la compañía en su página de Planes y Precios, que fue actualizada recientemente. Estas nuevas tarifas ya están disponibles para los nuevos usuarios y se aplicarán a los clientes actuales en su próximo ciclo de facturación.

La plataforma mantiene su relevancia gracias a la actualización constante de contenidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Se trata de la segunda subida de precios en menos de dos años. En el primer trimestre de 2025, la compañía ya había incrementado sus tarifas en Estados Unidos y Portugal, medida que posteriormente también se extendió a España.

Este tipo de incrementos se produce en un contexto en el que todas las plataformas de streaming están adoptando estrategias similares. Desde Netflix hasta Spotify, HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video, el coste de sus servicios ha aumentado un 81,7 % desde 2015 en España.

*Con información de Europa Press